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هجمات أفعانستان من وراءها؟.. كيف تؤثر على وجود القوات الأجنبية؟

اتهم ماثيو كروغونيل المسؤول السابق بوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الأميركية حركة طالبان بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها أفغانستان مؤخرا.
13/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202110:39 AM (مكة المكرمة)
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