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26:11
من برنامج:
ما وراء الخبر
هجمات أفعانستان من وراءها؟.. كيف تؤثر على وجود القوات الأجنبية؟
اتهم ماثيو كروغونيل المسؤول السابق بوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الأميركية حركة طالبان بالوقوف وراء الهجمات التي شهدتها أفغانستان مؤخرا.
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13/2/2021
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آخر تحديث: 14/2/2021
10:39 AM (مكة المكرمة)
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