search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
26:45
من برنامج:
ما وراء الخبر
الاحتجاجات في السودان.. أزمة اقتصاد أم نظام؟
قال الكاتب والباحث السياسي خالد التيجاني إن الاتهامات، التي أطلقت ضد النظام السابق، غير واقعية؛ لأنها التهم نفسها التي أطلقها نظام الرئيس المعزول عمر البشير ضد المحتجين عام 2018.
اقرأ المزيد
12/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
هل تنجح وساطة موسكو في بعث الروح بالاتفاق النووي؟
play
26:50
هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟
play
26:45
موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟
play
26:52
غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟
play
26:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
هل تنجح وساطة موسكو في بعث الروح بالاتفاق النووي؟
play
26:50
هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟
play
26:45
موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟
play
26:52
غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟
play
26:56
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
"بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة
سيناريوهات-محكمة الجنايات الدولية تقرّ بولايتها القضائية على فلسطين.. كيف تنظر إسرائيل للقرار؟
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11)
محكمة الجنايات الدولية تقرّ بولايتها القضائية على فلسطين.. كيف تنظر إسرائيل للقرار؟
الأكثر قراءة
بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس
كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟
8 لقاحات لفيروس كورونا.. تعرف على فعاليتها ضد السلالات المتحورة
منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس