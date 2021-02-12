26:45

من برنامج: ما وراء الخبر الاحتجاجات في السودان.. أزمة اقتصاد أم نظام؟

قال الكاتب والباحث السياسي خالد التيجاني إن الاتهامات، التي أطلقت ضد النظام السابق، غير واقعية؛ لأنها التهم نفسها التي أطلقها نظام الرئيس المعزول عمر البشير ضد المحتجين عام 2018.

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