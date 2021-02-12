البث الحي
26:45

من برنامج: ما وراء الخبر

الاحتجاجات في السودان.. أزمة اقتصاد أم نظام؟

قال الكاتب والباحث السياسي خالد التيجاني إن الاتهامات، التي أطلقت ضد النظام السابق، غير واقعية؛ لأنها التهم نفسها التي أطلقها نظام الرئيس المعزول عمر البشير ضد المحتجين عام 2018.
12/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

هل تنجح وساطة موسكو في بعث الروح بالاتفاق النووي؟

26:50
(الجزيرة)

هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟

26:45
(الجزيرة)

موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟

26:52

غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟

26:56
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

هل تنجح وساطة موسكو في بعث الروح بالاتفاق النووي؟

26:50
(الجزيرة)

هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟

26:45
(الجزيرة)

موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟

26:52

غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟

26:56
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

"بيتي أرضي".. حملة على منصات التواصل رفضا لهدم الاحتلال منازل فلسطينيين في الضفة

(الجزيرة)

سيناريوهات-محكمة الجنايات الدولية تقرّ بولايتها القضائية على فلسطين.. كيف تنظر إسرائيل للقرار؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/11)

(الجزيرة)

محكمة الجنايات الدولية تقرّ بولايتها القضائية على فلسطين.. كيف تنظر إسرائيل للقرار؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه بالكامل؟

(غيتي)

8 لقاحات لفيروس كورونا.. تعرف على فعاليتها ضد السلالات المتحورة

منبوذا برشلونة.. سواريز ينهي حلم البرسا في الليغا وراكيتيتش يعقد مهمته بالكأس

سواريز (يمين) وراكيتيتش رحلا عن البرسا الصيف الماضي (وكالات)