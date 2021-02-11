26:50

من برنامج: ما وراء الخبر هل تنجح وساطة موسكو في بعث الروح بالاتفاق النووي؟

قال أندريه فيدوروف، نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق، إن روسيا تنظر للاتفاق النووي باعتباره مهما للأمن العالمي، ومن ثم فإن العودة إليه قد تجنب العالم صراعات وأخطارا كبيرة.

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