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من برنامج: ما وراء الخبر

هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟

حمّل السفير الأميركي السابق في اليمن، جيرالد فيرشتاين، السياسة التسامحية، التي انتهجها الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحوثي باليمن، مسؤولية قيام الأخير بمهاجمة مطار أبها بالسعودية اليوم.
10/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202110:55 PM (مكة المكرمة)
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