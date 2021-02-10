search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
26:45
من برنامج:
ما وراء الخبر
هل يتحمل بايدين مسؤولية ضرب الحوثي لمطار أبها بالسعودية؟
حمّل السفير الأميركي السابق في اليمن، جيرالد فيرشتاين، السياسة التسامحية، التي انتهجها الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحوثي باليمن، مسؤولية قيام الأخير بمهاجمة مطار أبها بالسعودية اليوم.
اقرأ المزيد
10/2/2021
-
|
آخر تحديث: 10/2/2021
10:55 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟
play
26:52
غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟
play
26:56
الاتفاق النووي.. واشنطن وطهران وجدل الخطوة الأولى
play
27:07
هل هي مغازلة لطهران على حساب دول الخليج؟ إدارة بايدن تشطب الحوثيين من قائمة الإرهاب
play
26:53
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟
play
26:52
غريفيث في طهران.. هل تسهم إيران في إخماد الحرب باليمن؟
play
26:56
الاتفاق النووي.. واشنطن وطهران وجدل الخطوة الأولى
play
27:07
هل هي مغازلة لطهران على حساب دول الخليج؟ إدارة بايدن تشطب الحوثيين من قائمة الإرهاب
play
26:53
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
يجب وقف التحرش بالنساء.. حملة كويتية تثير جدلا في المنصات
بعد 10 سنوات على الثورة والتوصل لاتفاق جنيف.. هل بدأ الليبيون يجنون ثمار ثورتهم؟
موسكو والدوحة على خط الوساطة.. هل اقتربت ساعة العودة إلى الاتفاق النووي؟
ضحايا لقمة العيش.. منصات التواصل تشتعل حزنا وغضبا بعد مصرع 28 عاملا بالمغرب
الأكثر قراءة
بين القتل والسجن والمنفى.. تعرف على مصير عائلة القذافي والمقربين منه
شركة الطيران الهولندية اختبرت أول نموذج.. تعرف على شكل طائرات المستقبل
استهداف مطار أبها.. الحوثيون يقولون إنه يستخدم لأغراض عسكرية وواشنطن تدين الهجوم
7 محاربين أشدّاء قساة على السرطان.. وأبطال آخرون