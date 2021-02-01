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من برنامج: ما وراء الخبر واشنطن تحذر.. هل اقتربت طهران من تصنيع سلاح نووي؟

قال توماس كنتريمان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي والحد من انتشار الأسلحة النووية سابقا، إن امتلاك طهران مواد تستخدم في صناعة السلاح النووي لا يعني بالضرورة امتلاكها لهذا السلاح.

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