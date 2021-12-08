قمة بايدن وبوتين.. هل تمهد لحسم الملفات الخلافية الساخنة؟

أكد المستشار السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي غوردون آدمز أهمية أن تنخرط واشنطن وحلفاؤها مع موسكو في حوار جدّي بشأن مسائل الأمن الأوروبي، وشدد على أهمية الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تعليقه على القمة الافتراضية التي جمعت أمس الرئيسين الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعان المستشار السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي بمقولة السياسي البريطاني ونستون تشرشل التي تقول إن "الأفضل أن نتحادث بالكلام بدل أن نخوض الحرب على بعضنا بعضا".

ورأى أن اللقاء بين بايدن وبوتين كان مهما، وأن من المهم أن ينخرطا مع الشركاء في حوار ذي نطاق أوسع بشأن الأمن الأوروبي، مؤكدا أن روسيا قلقة إزاء توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدودها، وأن واشنطن لم تكن منفتحة بشكل أكبر بخصوص هذا الموضوع.

ومن جهة أخرى، نوّه الضيف الأميركي -في حديثه لحلقة (08/12/2021) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أهمية أن تتحاور روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر لإعادة تفعيل اتفاقية مينسك والبدء بعملية سياسية تسمح لسكان إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) بالعيش بأمان، محذرا من أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات خطيرة على موسكو، لكنه استبعد أن تردّ واشنطن عسكريا.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.​​​​​​​

وبشأن إعلان تركيا استعدادها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لتخفيف التوتر بينهما، رأى الضيف الأميركي أن الأمر لن يكون سهلا على الأتراك ما لم تتفق روسيا وأوكرانيا على ذلك، مشيرا إلى أن تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي.

"اتفاق على مواصلة الحوار"

ومن جهته، أكد مدير البرامج في المجلس الروسي للعلاقات الدولية الدكتور إيفان تيموفيف أن الأهم في لقاء الرئيسين الأميركي والروسي هو اتفاقهما على مواصلة الحوار في مجال المصالح المشتركة، ورأى ذلك بمنزلة إنجاز أُحرِز على الرغم من التناقض والتنافس بين البلدين.

وأضاف تيموفيف أن بايدن وبوتين مكّنا إدارتيهما من مواصلة الحوار بشأن المواضيع المهمة.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كشف أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة سيبدؤون قريبا، بشكل عملي، بحثَ مسائل الاستقرار الإستراتيجي التي أثيرت في القمة بين الرئيسين.

ووصف موقف واشنطن بالراغماتي، وأن الأولوية لديها هي آسيا والتنافس مع الصين، في حين أن الأوروبيين غير مهتمين بالخلاف العسكري في أوروبا، لكنه تحدث أيضا عما سمّاها "براغماتية روسية" قال إنها تصادمت مع البراغماتية الأميركية.

وفي ردّه على إمكانية عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، شدد الضيف الروسي على أهمية الحديث والحوار المباشر بين رئيسي البلدين، لكن مع أهمية أن تظهر موسكو أن لديها خطوطا حمراء، كما قال المتحدث.