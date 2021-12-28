مباحثات فيينا النووية.. تفاؤل إيراني مشروط

قال حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران إن هناك تفاؤلا إيرانيا، يشاركها فيه الصين وروسيا، بشأن مفاوضات فيينا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد أحمديان -في حديث لحلقة (2021/12/28) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن أجواء الجولة الثامنة من المفاوضات إيجابية، ورغم غياب معلومات واضحة بشأن ما يجري خلف الأبواب المغلقة في المفاوضات، فإنه من الواضح أن هناك تقدما أوصل إلى هذا التفاؤل.

ونقل أحمديان عن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني قوله إن الطرف الغربي في المفاوضات قبل التحقق من رفع العقوبات كمبدأ، بمعنى أن إيران ستتحقق من واقعية رفع العقوبات ثم تقوم بالخطوات النووية المطلوبة منها.

وقالت إيران إن مفاوضات فيينا -التي انطلقت جولتها الثامنة- تجري في مسار جيد، وإن هناك نصا واحدا مشتركا يجري التفاوض عليه. وأشارت إلى أنه من الممكن التوصل لاتفاق جيد للجميع شرط توفر الجدية وحسن النية.

من جانبه، قال جوزيف سيرينسيوني عضو المجلس الاستشاري للأمن الدولي التابع لوزير الخارجية الأميركي، وكبير الباحثين في معهد كوينسي، إن الجانب الإيراني أبدى مرونة أكبر في موقفه بعد تراجعه عن الموقف المتشدد الذي قدمه في جولة المفاوضات السابعة.

لكن سيرينسيوني قال إنه لا بد للغرب أن يكون حذرا تجاه هذا التفاؤل حتى يتأكد من أنه مبني على واقع وليس مجرد إعادة تموقع إيراني لتجنب أي عقوبات جديدة في حال إخفاق المفاوضات.

وأشار سيرينسيوني إلى أن المعارضة الإسرائيلية تشجع المفاوضات الجارية على العكس من الحكومة الإسرائيلية التي تعارض أي اتفاق مع إيران.

وفيما دعت طهران باريس للعب دور لإنجاح المسار التفاوضي، جددت إسرائيل تمسكها بالعمل ضد الطموحات النووية الإيرانية بقطع النظر عن مآل المفاوضات.

وحثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القوى العالمية على اتخاذ موقفا أكثر صرامة في المحادثات النووية الجارية في فيينا. واستبعد بينيت -في حديث إذاعي- أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا؛ وعلى هذا الأساس يجب اتخاذ مواقف أكثر صرامة، على حد تعبيره.

وأضاف أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن العالم يتصرف وكأنها في موقف قوي، على حد قوله. وأكد أن على إسرائيل منع إيران من الوصول الى السلاح النووي؛ وأشار إلى أن حكومته بنت إستراتيجية عملية للتعامل مع ما وصفه بالخطر الإيراني.