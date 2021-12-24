ائتلافية أم ذات لون واحد؟.. كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة في العراق؟

قال عادل المانع عضو ائتلاف دولة القانون إن كل أطياف الشعب العراقي ملزمة بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات، والتي حددت المحكمة الأحد المقبل للإعلان عنها.

واستبعد -في حديثه لحلقة (2021/12/24) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن يلجأ أي طرف لقوة السلاح للاعتراض على هذه النتائج، مؤكدا أن السنة والأكراد لا يريدون الذهاب إلى المعارضة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إجماعا سياسيا في العراق على الاتجاه إلى حكومة ائتلافية تمثل كل أطراف البرلمان.

وتابع المانع أن أساس العملية السياسية في العراق توافقي ومن المرجح أن يكون رئيس الحكومة المقبلة توافقيا وبعد تحديد برنامجه من حق الأحزاب الحديث في الانضمام له أو معارضة هذا البرنامج.

وتوقع عضو ائتلاف دولة القانون أن تؤجل المحكمة إعلان قرارها بشأن الانتخابات مرة أخرى كما حدث في السابق، موضحا أن وقت إعلان النتائج عبر المحكمة الاتحادية مرهون بالتوصل لاتفاق سياسي بالبلاد، وقبل هذا الاتفاق ستستمر المحكمة في تأخير الإعلان خوفا من تفاقم الأزمة بالبلاد.

ويتواصل الخلاف بين الأطراف السياسية الشيعية في العراق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. فبينما يتمسك التيار الصدري -الحائز على أعلى نسبة مقاعد في الانتخابات الأخيرة- بتشكيل حكومة أغلبية، تدعو الأطراف السياسية الشيعية الأخرى المنضوية تحت تحالف الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية على أساس وحدة البيت الشيعي.

في المقابل؛ قال مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية إن تشكيل حكومة ائتلافية يضع كل القوى العراقية في مأزق لأن الانتخابات كانت مبكرة بسبب الانقسام الذي أفرزته الحكومة الائتلافية، مؤكدا أن التيار الصدري قدم برنامجا حكوميا يسعى لتنفيذه.

وأَضاف أن القوى الحاصلة على الأغلبية في البرلمان تؤيد فكرة تشكيل حكومة أغلبية ذات برنامج بمواقيت محددة للخروج من المأزق الاقتصادي والأمني بالبلاد، مشيرا إلى أن الأزمة اليوم في العراق ليست سياسية بين الأحزاب وإنما أزمة ثقة بين الشعب والحكومة، ويجب العمل على حل الأزمة مع الشعب عبر تلبية مطالبه.