لوّح بالاستقالة من منصبه.. هل يدفع حمدوك ثمن اتفاقه مع البرهان؟

حذّر ضيوف حلقة “ما وراء الخبر” من تداعيات قد تحدثها استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك -في حال حصلت- على المشهد السوداني، وأشار أحدهم إلى مسألة الفراغ الدستوري والقانوني الذي قد يقع في البلاد.

واعتبر فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس مجلس الوزراء السوداني أنه في حال قدم حمدوك استقالته من منصبه فستكون لذلك تداعيات على المشهد السوداني، وستكون هناك أزمة دستورية حقيقية، ناهيك عن أن التوافق على شخص لتولي المنصب سيكون في غاية التعقيد.

وأضاف -لحلقة (2021/12/22) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن حمدوك كانت له حاضنة سياسية هي قوى الحرية والتغيير، وكان له امتداد في الشارع، لكنه فقَد قاعدته الشعبية وحاضنته السياسية عندما وقّع على اتفاق مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال إن قوى الحرية والتغيير تطالب حمدوك بالتراجع عن اتفاقه مع البرهان، وإن الشارع أيضا ما يزال يتظاهر ضد ما أسماه الانقلاب، وقد قال كلمته في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال المظاهرات التي وصلت إلى القصر الجمهوري.

وكان مصدر في مجلس الوزراء كشف للجزيرة أن عبد الله حمدوك أبلغ عددا من كبار القادة السياسيين أنه عازم على الاستقالة من منصبه، وأوضح المصدر -نقلا عن حمدوك- أن السبب عائد إلى انقسام القوى السياسية وتراجعها عن دعم الاتفاق السياسي الذي أبرمه حمدوك مع البرهان، بالإضافة إلى رفض الشارع لتلك التسوية السياسية.

وبحسب الضيف السوداني، فقد وجد رئيس الوزراء نفسه محاصرا بين الشارع وبين قوى الحرية والتغيير التي ترى أنها غير معنية بالاتفاق الذي أبرمه مع البرهان، ونص على عودة حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء، مع صلاحية كاملة باختيار أعضاء حكومته. ويقضي الاتفاق أيضا بأن تكون الحكومة الخاصة بالفترة الانتقالية حكومة كفاءات خالية من الانتماءات الحزبية.

ومن جهته، رأى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الريّح محمد صادق أن تلويح حمدوك بالاستقالة هو نتاج طبيعي لما يحدث منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أن الذي خطط ودبر للانقلاب تجاهل أن الوثيقة الدستورية تعتمد على طرفين: قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري.

وبينما تحدَّث عن انسداد سياسي يواجه السودان، أشار محمد صادق إلى أن الحل يكمن في واحد من خيارين: إما أن يتراجع المكوّن العسكري عن خطواته الانقلابية وينفذ الاستحقاقات المطلوبة، وإما البقاء في حكم عسكري شمولي، وقال إن الفترة القادمة تحتاج لتنازل من المكون العسكري.

رأي الشارع

أما أمين إسماعيل مجذوب، نائب مدير مركز الدراسات القومية فرأى أن تلويح حمدوك بالاستقالة هي محاولة منه للضغط على جميع الأطراف لكي تدعمه، مبرزا أن الرجل يعاني نفسيا وسياسيا، وهو بين المطرقة والسندان، فقد تعثرت مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط، والاحتجاجات الشعبية لم تتوقف، والدعم الخارجي لم يكتمل.

وبحسب إسماعيل مجذوب، فهناك خيارات لمواجهة الأزمة الراهنة: الدعوة لانتخابات مبكرة أو العودة لوضع ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا الخيار سيؤدي -بحسب المتحدث- إلى إعادة إنتاج الأزمة من جديد.

ودعا الخبير العسكري إلى ضرورة الاستماع إلى رأي الشارع والجلوس مع لجان المقاومة والثوار لمعرفة ما يريدون، كما أشار إلى أهمية بقاء رئيس الوزراء حمدوك في منصبه وأن تسانده القوى السياسية من أجل المرور للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن حل الأزمة يجب أن يأتي من الداخل لا الخارج.