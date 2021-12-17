اتساع رقعة المعارضة لقرارات سعيّد.. هل دشنت مرحلة جديدة في تونس؟

قال الكاتب الصحفي كمال الشارني إن خروج المظاهرات المنددة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة تونس تعني توسع الشريحة الرافضة لقرارته ودخول البلاد مرحلة جديدة.

وأضاف -في حديثه لحلقة (2021/12/17) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن العديد من الأحزاب والشخصيات التي أيدت إجراءات سعيّد الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي تراجعت عن التأييد وبدأت في الانضمام للمنددين بها، مؤكدا أن حالة الاحتجاج والغضب تتوسع إلى فئات اجتماعية أخرى ووصلت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يؤيد قرارات سعيّد.

وتابع أن توسع شريحة المحتجين والمنددين بقرارات سعيّد تعود إلى تراجع مستوى الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الأعداد القليلة التي خرجت في المظاهرات المؤيدة لسعيّد دليل على حجم شعبيته الضعيفة، بعيدا عن زيف الأعداد في مواقع التواصل الاجتماعي حسب قوله.

وعبر كمال الشارني عن صدمته بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن منع كل الوزراء والمسؤولين من التصريح لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مركزي من رئاسة الحكومة، ويرى أن هذا قرار جديد لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير.

وكان متظاهرون قد خرجوا في العاصمة تونس في الذكرى الـ11 للثورة للتأكيد على تمسكهم بمبادئها وأهدافها، والتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد، وتأكيد رفضهم ما سموه ظلمات الدكتاتورية والحكم الفردي. وتأتي المظاهرة استجابة لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" التي دعت لاستئناف عمل البرلمان والمؤسسات.

في المقابل؛ تجمع أمام المسرح البلدي بتونس مناصرون لقرارات الرئيس، وأعربوا عن تأييدهم لقراراته الأخيرة، ونادوا بما سموه تطهير القضاء، وحل المجلس الأعلى للقضاء، فيما أكد الرئيس بأنه باق على العهد ولن يتراجع.

من جهته؛ اعتبر رابح الخرايفي العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي المظاهرات التي خرجت اليوم الجمعة فارغة لأنها لم تقدم مخرجات قابلة للتنفيذ وتنقذ البلاد، مشيرا إلى أن الاحتكام للشارع والحشود لن يقدم شيئا لتونس، وعلى الجميع الاحتكام لصناديق الاقتراع.

وأضاف أن مطالب الشعب التونسي تتلخص في السلع الأساسية وتوفير الخدمات وليست مطالب تتعلق بالنصوص القانونية أو الدستورية لكن الفوضى التي كانت حاصلة في البرلمان والحكومة والتي أدت إلى المطالب بتوفير الخدمات سببها نصوص دستورية وقانونية يجب العمل على تعديلها.

لكن الخرايفي طالب في ذات الوقت الرئيس بتقديم الخدمات والسلع الأساسية لكل التونسيين لأنه بات المسؤول الوحيد أمام الشعب، ودعاه إلى وقف قمع حرية التعبير لأن ذلك سيحوله إلى ديكتاتور وهو الأمر الذي لن يقبل به التونسيون.