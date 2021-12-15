روسيا والصين.. تحالف إستراتيجي أم مجرد التقاء مصالح؟

أكد محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون أن قمة الرئيس الروسي ونظيره الصيني تجسد تطور التحالفات الإستراتيجية في العالم، وهو تحالف ولد منذ فترة، والآن يأخذ عموده الفقري.

وأضاف الشرقاوي أن بين موسكو وبكين مصالح كبرى مشتركة، وهما تقدمان صيغة ناعمة لتحالف غير معلن، وإستراتيجية موحدة توازي إستراتيجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وبحسب حديث الشرقاوي لحلقة (2021/12/15) من برنامج " ما وراء الخبر"، هناك عودة لنظام الثنائية القطبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا والصين نموذج حقيقي يحتذى به في القرن الـ21، وفق قوله. وجاء كلام بوتين جاء خلال ثاني قمة يعقدها عن بعد مع الزعيم الصيني شي جين بينغ هذا العام.

تداخل مصالح

ورفض المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية الدكتور بي جي كراولي تسمية ما يحدث بين موسكو وبكين بالتحالف، وقال إنه عبارة عن تداخل للمصالح المشتركة بينهما.

وأشار الضيف الأميركي إلى أن مصالح موسكو وبكين وطموحاتهما بعيدة الأمد لا تتقاطع بشكل بارز، مشددا على أن مصلحة قائدي البلدين هي البقاء في السلطة.

وبينما تحدّث عن جوانب تتداخل فيها مصادر القلق بين روسيا والصين كما يحدث في إيران وكوريا الشمالية أوضح كراولي أن ما يوحد البلدين هو المصالح الاقتصادية.

كما أقر المتحدث نفسه بقدرة موسكو وبكين على التأثير على الصعيد الدولي وعرقلة أي محاولات تقوم بها واشنطن.

اللغز الذي لا يُعرف

أما سيرغي ستروكان محرر الشؤون الدولية في صحيفة "كوميرسانت" (kommersant) فأشار إلى أن الضغوط القادمة من الولايات المتحدة الأميركية جعلت روسيا والصين تبحثان عن تقوية روابطهما الاقتصادية وجعلها أقل هشاشة وضعفا.

ووفق الضيف الروسي، فإن هناك تحالفا بين موسكو وبكين على أرض الواقع، ولكن ليس لديهما أي التزامات متبادلة كما يحدث في التحالفات التقليدية، مشيرا إلى أن البلدين يتجنبان الحديث عن تحالف ويقولان إنه أكثر من ذلك.

ووصف العلاقات بين الطرفين بأنها نوع من اللغز الذي لا يعرف، مشيرا إلى أن كلا منهما لديه مجموعة مختلفة من المشاكل، فالصين مشاكلها تتركز في منطقة آسيا والمحيط الهندي، وروسيا تتعلق بأوروبا وتوسع حلف شمال الأطلسي.