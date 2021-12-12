بينها فساد قضاة وترشح القذافي وحفتر.. أسباب تأجيل نشر قوائم مرشحي الرئاسة

رجح مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري عدم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المحدد، مبرزا أن المجتمع الدولي غير متفق بشأن هذه النقطة.

وأكد بسيكري أن إجراء الانتخابات في موعدها لن يحقق حتى أدنى درجات الاستقرار المنشود في ليبيا.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت أمس السبت تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، ضمن ما قالت إنها إجراءات إدارية وقضائية اتخذتها، دون أن تحدد موعدا لنشر القوائم.

وأوضحت أن ذلك سيكون بعد تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء ولجنة شكلها البرلمان لبحث تطورات العملية الانتخابية.

وتعليقا على قرار المفوضية الوطنية العليا تأجيل نشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، تحدث بسيكري لحلقة (2021/12/12) من برنامج "ما وراء الخبر" عن أسباب إدارية وقضائية، وعن تورط قضاة في إصدار قرارات تخالف قرار المفوضية، وأعطى مثالا على ذلك بتعامل قضاة من سبها (جنوب) مع سيف الإسلام القذافي الذي قال إنه لا يحق لها الترشح.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

لكن محكمة سبها قررت قبل أسبوع إعادة سيف الإسلام بشكل نهائي إلى السباق الانتخابي، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.

وتحدث بسيكري أيضا عن ما قال إنه خلاف سياسي داخلي وخارجي قد ينعكس على قرار المفوضية العليا بتقديم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبشأن التعقيدات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، تحدث الضيف الليبي عن مسألة التجهيز للعملية من قبل المرشحين، وقال إن أغلبهم من يبدأ في حملته الإعلانية الرسمية.

وبشأن موقف المجتمع الدولي من العملية الانتخابية، أكد بسيكري أن هناك أطرافا دولية -خصوصا بريطانيا وألمانيا- متحفظة على المسار الانتخابي في ليبيا، لكن الأميركيين يريدون أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لرغبتهم في انتخاب رئيس شرعي يتخذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلد.

من جهتها جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعمها للانتخابات، وشددت على ضرورة انعقادها في موعدها المقرر يوم 24 من الشهر الجاري.

مسار جديد

أما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم بلقاسم فتحدث عن ما أسماها محاولة لقطع الطريق والدخول في مسار جديد، وأن تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف رمضان أبو جناح، الذي قال إنه مستعد لإجراء الانتخابات بهذه الحكومة، هو رسالة لاستمرارية الحكومة، وأعرب عن اعتقاده أن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد.

وأشار إلى وجود مرشحين في العملية الانتخابية مثل سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر يثيرون حفيظة شريحة من الليبيين ومن تيارات سياسية، وأن المفوضية تريد أن تنقل قضية الطعون إلى المحكمة العليا، وهو قرار قد يفضي إلى إقصاء حفتر وعبد الحميد الدبيبة.

وحول المواقف الدولية، رأى بلقاسم أن مسألة إخراج المرتزقة من ليبيا ستتأخر حتى معالجة قضية أوكرانيا، مبرزا أن دولا إقليمية تتحدث عن مسار تفاوضي جديد في ليبيا، لكنه شدد على أن جزءا كبيرا من الحل يأتي من الداخل.