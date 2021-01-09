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من برنامج: ما وراء الخبر

ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟

قال بروس فاين مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا والخبير القانوني إن هناك أسبابا للمساعي داخل الكونغرس لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، أبرزها منعه من شن أي عمل عسكري، ووضع نمط سلوكي للرؤساء مستقبلا.
9/1/2021-|آخر تحديث: 9/1/202111:04 PM (مكة المكرمة)
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