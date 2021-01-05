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26:16
من برنامج:
ما وراء الخبر
"إعلان العلا".. السياقات والتحديات
قال أستاذ تسوية النزاعات الدولية محمد الشرقاوي إن “إعلان العلا” يمثّل حتمية إستراتيجية للدول الموقّعة عليه، مشيرا إلى أنه ينطوي على 3 دلالات رئيسة.
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5/1/2021
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