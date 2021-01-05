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"إعلان العلا".. السياقات والتحديات

قال أستاذ تسوية النزاعات الدولية محمد الشرقاوي إن “إعلان العلا” يمثّل حتمية إستراتيجية للدول الموقّعة عليه، مشيرا إلى أنه ينطوي على 3 دلالات رئيسة.
5/1/2021
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(الجزيرة)

في الـ17 يوما الأخيرة من ولاية ترامب.. من يشعل شرارة الحرب بالمنطقة؟

26:31
(الجزيرة)

تحركات عسكرية في الجزر الثلاث.. ما رسالة إيران؟ ولمن توجهها؟

26:38
(الجزيرة)

عشية ذكرى مقتل سليماني.. إيران تهدد وأميركا تحذر

26:57
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