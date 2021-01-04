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في الـ17 يوما الأخيرة من ولاية ترامب.. من يشعل شرارة الحرب بالمنطقة؟

وصف أستاذ النزاعات الدولية في جامعة “جورج ميسن” محمد الشرقاوي الوضع في المنطقة بأنه حالة تصعيد ثلاثي الأضلاع يشمل كلا من طهران وتل أبيب وواشنطن.
4/1/2021-|آخر تحديث: 4/1/202102:11 PM (مكة المكرمة)
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26:57
(الجزيرة)

حدود الردع وتوقعات الرد.. هل ينجح ترامب في إيقاع طهران في الفخ؟

26:38
(الجزيرة)

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

26:16
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