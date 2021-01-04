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من برنامج: ما وراء الخبر في الـ17 يوما الأخيرة من ولاية ترامب.. من يشعل شرارة الحرب بالمنطقة؟

وصف أستاذ النزاعات الدولية في جامعة “جورج ميسن” محمد الشرقاوي الوضع في المنطقة بأنه حالة تصعيد ثلاثي الأضلاع يشمل كلا من طهران وتل أبيب وواشنطن.

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