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من برنامج: ما وراء الخبر

باتت أقرب لإنتاج قنبلة نووية.. ما الذي ستقوم به أميركا لإيقاف إيران عن ذلك؟

قال عضو المجلس الاستشاري للأمن الدولي جوزيف سيرينسيوني إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مقتنعة بأن الدبلوماسية الحل الأنسب للاتفاق النووي الإيراني.
30/1/2021
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اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟

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ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟

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ما وراء الخبر

اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟

26:15
(الجزيرة)

شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟

26:58
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟

26:21
(الجزيرة)

بايدن يعد بفتح ملفات ساخنة.. قضايا تهدد بتفجير العلاقات الأميركية الروسية

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