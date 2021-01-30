search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
26:12
من برنامج:
ما وراء الخبر
باتت أقرب لإنتاج قنبلة نووية.. ما الذي ستقوم به أميركا لإيقاف إيران عن ذلك؟
قال عضو المجلس الاستشاري للأمن الدولي جوزيف سيرينسيوني إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مقتنعة بأن الدبلوماسية الحل الأنسب للاتفاق النووي الإيراني.
اقرأ المزيد
30/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟
play
26:15
شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟
play
26:58
ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟
play
26:21
بايدن يعد بفتح ملفات ساخنة.. قضايا تهدد بتفجير العلاقات الأميركية الروسية
play
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟
play
26:15
شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟
play
26:58
ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟
play
26:21
بايدن يعد بفتح ملفات ساخنة.. قضايا تهدد بتفجير العلاقات الأميركية الروسية
play
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
شيخ الأسرى شخصية الأسبوع وتسلم الشيوخ لائحة اتهام ضد ترامب حدثه الأبرز
الإمارات تمنح الجنسية لفئات عديدة.. لماذا غضب المغردون؟
اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟
مسرحية فاشلة أم هجوم خارجي؟ تونسيون يتساءلون عن أهداف محاولة تسميم قيس سعيد
الأكثر قراءة
شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد
خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟
طالبت بإعدام بيلوسي وتتبنى مواقف متطرفة.. من هي النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين؟
قبيل المحاكمة.. انسحاب 5 من محامي ترامب والتحقيقات تعتبر اقتحام الكونغرس الأخطر منذ هجمات سبتمبر