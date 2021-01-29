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من برنامج: ما وراء الخبر اليمن في صدارة أولوياته.. هل ينجح بايدن في حل أزمة استعصت على ترامب؟

قال نبيل خوري نائب رئيس البعثة الأميركية في اليمن سابقا إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تجميد صفقة بيع مقاتلات “إف 35” للإمارات وذخائر للسعودية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف هي اليمن وإيران وحقوق الإنسان.

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