26:21

من برنامج: ما وراء الخبر ما وراء الخبر- إسرائيل هددت بضرب إيران.. كيف تنظر واشنطن وطهران إلى ذلك؟

قالت الباحثة في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي إن الإيرانيين على يقين بأن التهديد الإسرائيلي بالتحرك العسكري ضدهم هو تهديد حقيقي ويأخذونه بشكل جدي، والمناورات العسكرية الإيرانية خير دليل على ذلك.

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