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ما وراء الخبر
بايدن يعد بفتح ملفات ساخنة.. قضايا تهدد بتفجير العلاقات الأميركية الروسية
اتفق ضيفا “ما وراء الخبر” الأميركي والروسي على أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تطفو الآن على صفيح ساخن، وأنها مهددة بمزيد من التصعيد بالفترة القادمة التي ستكون بداية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.
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26/1/2021
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آخر تحديث: 26/1/2021
11:08 PM (مكة المكرمة)
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