27:00

من برنامج: ما وراء الخبر دعوة إيرانية للحوار مع دول الخليج.. ما هي الفرص والشروط؟

قال الكاتب والمحلل الإستراتيجي علي بن حسن التواتي إن فرص إجراء حوار خليجي إيراني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التدخلات الإيرانية التي تمس السعودية بشكل مباشر وغير مباشر منذ تسعينيات القرن الماضي.

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