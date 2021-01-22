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من برنامج: ما وراء الخبر

دعوة إيرانية للحوار مع دول الخليج.. ما هي الفرص والشروط؟

قال الكاتب والمحلل الإستراتيجي علي بن حسن التواتي إن فرص إجراء حوار خليجي إيراني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التدخلات الإيرانية التي تمس السعودية بشكل مباشر وغير مباشر منذ تسعينيات القرن الماضي.
22/1/2021
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ما وراء الخبر
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ثغرات أمنية واصطياد في الماء العكر.. مَن وراء تفجير بغداد المزدوج ولماذا الآن؟

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تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

26:37
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

ثغرات أمنية واصطياد في الماء العكر.. مَن وراء تفجير بغداد المزدوج ولماذا الآن؟

25:57

الساعات الأخيرة للحقيبة النووية في يد ترامب.. كيف ومتى سيتسلمها بايدن؟

26:12
(الجزيرة)

هجوم من مليشيات أم تهديد من المشاركين.. ما السر وراء التشديدات الأمنية لحفل تنصيب بايدن؟

26:18

تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟

26:37
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ما وراء الخبر- دعوة إيرانية للحوار مع دول الخليج.. ما هي الفرص والشروط؟

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