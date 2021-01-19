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26:12
من برنامج:
ما وراء الخبر
الساعات الأخيرة للحقيبة النووية في يد ترامب.. كيف ومتى سيتسلمها بايدن؟
قال أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن أميركا تمتلك حقيبتين نوويتين؛ الأولى مع الرئيس والثانية مع نائبه، لكن البنتاغون استحدث ثالثة وهي التي ستُستخدم يوم غد أثناء تنصيب الرئيس الجديد.
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19/1/2021
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آخر تحديث: 19/1/2021
10:42 PM (مكة المكرمة)
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