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26:37
من برنامج:
ما وراء الخبر
تراشق إيراني فرنسي بشأن الموقف من الاتفاق النووي.. لماذا الآن؟
قال رئيس المعهد الأوروبي لدراسات الأمن والاستشراف إيمانويل دوبوي إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رسالة مزدوجة للولايات المتحدة وإيران لتذكيرهما بالدور الأوروبي في الاتفاق النووي.
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17/1/2021
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آخر تحديث: 17/1/2021
11:30 PM (مكة المكرمة)
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