25:56

من برنامج: ما وراء الخبر محاكمة ترامب.. أهداف ومآلات تسابق الزمن

قال جون مالكوم نائب رئيس مركز دراسات الحكومة والدستور إن من الواضح أن مجلس الشيوخ الأميركي سيسير قدما في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه لن يكون رئيسا بحلول الـ20 من الشهر الجاري.

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