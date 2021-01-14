البث الحي
25:56

من برنامج: ما وراء الخبر

محاكمة ترامب.. أهداف ومآلات تسابق الزمن

قال جون مالكوم نائب رئيس مركز دراسات الحكومة والدستور إن من الواضح أن مجلس الشيوخ الأميركي سيسير قدما في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه لن يكون رئيسا بحلول الـ20 من الشهر الجاري.
14/1/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مخططات تهدد الكونغرس.. من يغذي العنف السياسي في أميركا؟ ومن يوقفه؟

26:14
(الجزيرة)

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. هل هو نهاية أزمة اليمن أم بداية حرب جديدة؟

27:04
(الجزيرة)

فشل جديد لمفاوضات سد النهضة.. هل ينجح الاتحاد الأفريقي في حل المعضلة؟

27:08
(الجزيرة)

ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟

26:28
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مخططات تهدد الكونغرس.. من يغذي العنف السياسي في أميركا؟ ومن يوقفه؟

26:14
(الجزيرة)

تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. هل هو نهاية أزمة اليمن أم بداية حرب جديدة؟

27:04
(الجزيرة)

فشل جديد لمفاوضات سد النهضة.. هل ينجح الاتحاد الأفريقي في حل المعضلة؟

27:08
(الجزيرة)

ترامب.. هل ينجح الكونغرس في محاكمة اللحظة الأخيرة؟

26:28
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

عقد على الثورات العربية.. ما الدروس والعبر المستخلصة؟

(الجزيرة)

بين الكفر والإرهاب.. عثمان الخميس ووسيم يوسف يفجران جدلا على منصات التواصل بسبب "البيت الإبراهيمي"

(الجزيرة)

وصفها بالمفاجأة للسلطات المصرية.. برلماني إيطالي يكشف طريقة الوصول إلى أدلة قتل ريجيني

(الجزيرة)

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

ترامب يحزم حقائبه.. بنس يتعهد بتأمين حفل تنصيب بايدن وتفاصيل جديدة عن اقتحام الكونغرس

بنس يتحدث مع أفراد من الحرس الوطني المكلفين بتأمين مبنى الكونغرس (رويترز)

تحولت لثكنة عسكرية.. الجزيرة نت ترصد شوارع واشنطن استعدادا لتنصيب بايدن

المنطقة المحيطة بالكونغرس أصبحت شبه عسكرية تحسبا لأعمال شغب وعنف من قبل الترامبيين (الجزيرة)

"سي آي إيه" تصدر آلاف الملفات عن الأجسام الطائرة الغامضة

وثائق في 2700 صفحة تقول عنها "سي آي إيه" إنها جميع الملفات التي تمتلكها حول الأجسام الطائرة المجهولة (غيتي)