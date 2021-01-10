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من برنامج: ما وراء الخبر

فشل جديد لمفاوضات سد النهضة.. هل ينجح الاتحاد الأفريقي في حل المعضلة؟

قال وزير الري السوداني السابق، عثمان التوم، إن بلاده طالبت بتدخل الخبراء الأفارقة بعد الخلاف مع إثيوبيا بشأن تعبئة سد النهضة التي تؤثر في خزان الروصيرص السوداني.
10/1/2021
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26:28
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قبل أسبوعين من تسليمه السلطة.. هل تنجح دعوات عزل ترامب؟

26:28
(الجزيرة)

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26:24
(الجزيرة)

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26:16
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