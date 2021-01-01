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من برنامج: ما وراء الخبر عشية ذكرى مقتل سليماني.. إيران تهدد وأميركا تحذر

قال محمد الشرقاوي -أستاذ النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسون- إن العالم يشهد تصعيدا خطابيا ضمن سياسة الردع الأميركية ضد إيران، وسياسة الانتقام الإيرانية لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

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