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26:57
من برنامج:
ما وراء الخبر
عشية ذكرى مقتل سليماني.. إيران تهدد وأميركا تحذر
قال محمد الشرقاوي -أستاذ النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسون- إن العالم يشهد تصعيدا خطابيا ضمن سياسة الردع الأميركية ضد إيران، وسياسة الانتقام الإيرانية لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني
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1/1/2021
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