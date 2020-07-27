سر التناقض في تصعيد لبنان.. لهذه الأسباب رواية حزب الله أصدق من إسرائيل

توقع المحلل السياسي قاسم قصير أن يكون حزب الله بصدد عملية عسكرية لاستهداف الإسرائيليين سواء عبر جنوب لبنان أو عبر الحدود السورية، مؤكدا أن حزب الله لو كان قام بالعملية الهجومية اليوم لما أخفى ذلك.

وأضاف -في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" (2020/7/27)- أن حالة استعداد حزب الله وحالة التوتر في إسرائيل، تسببت في صراعات داخلية في الجيش الإسرائيلي. مشيرا إلى أن هناك تخوفا إسرائيليا من ردة فعل حزب الله على اغتيال أحد عناصر الحزب قرب مطار دمشق الأسبوع الماضي.

وكدليل على تخوف إسرائيل من ردة فعل الحزب، أشار قصير إلى أن القادة الإسرائيليين أرسلوا رسالة اعتذار لمسؤولي حزب الله، عبر قوات الأمم المتحدة، أكدوا فيها أن العملية كانت تستهدف مواقع إيرانية أو سورية وليس حزب الله.

وقال قصير إن الحزب مستعد للحرب، ومتمسك بحقه بالرد على قتل أحد عناصره، لكنه لن ينجر إلى حرب تفتعلها إسرائيل.

وكان حزب الله فد نفي في بيان له اليوم، إرساله خلية من أربعة أشخاص للتسلسل داخل الأراضي الإسرائيلية لتنفيذ عمليات هناك، وقال إن إسرائيل قصفت مواقع لبنانية لأنها تشعر بالرعب والقلق وهي تترقب ردة فعل الحزب على الجريمة التي ارتكبتها الأسبوع الماضي.

بدوره، وصف الخبير العسكري والإستراتيجي مأمون أبو نوار تناقض المعلومات حول حقيقة ما حدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليوم، بأنه حرب معلومات افتعلتها إسرائيل، الأمر الذي يؤكد أن القادة الإسرائيليين يعيشون حالة من الارتباك، واصفا الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل اليوم بالعمليات الجراحية الفاشلة.

وأضاف أن هناك تخبطا في الرواية الإسرائيلية، موضحا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعيش أوضاعا داخلية سيئة. ولذلك فاللجوء لاختلاق مثل هذه الروايات ما هو إلا وسيلة للتغطية على ما يحدث في الداخل الإسرائيلي.

في المقابل، اتهم الصحفي الإسرائيلي جاد هرئيل حزب الله بالقيام بـ"لعبة" من خلال إنكاره للهجوم الذي تزعمه إسرائيل، و"ذلك لأن حزب الله يحاول إخفاء الهجوم الذي قام به وربما هناك تخطيط لهجوم آخر".

ورفض الاعتراف بوجهة النظر أن اسرائيل هي من تلعب وتقدم معلومات كاذبة، كونها تدافع عن مواقعها في الشمال لأن حزب الله في موقع الهجوم وإسرائيل مستعدة للرد في أي وقت، حسب رأيه.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط موقع رويسات العلم في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ردا على ما قال إنها عملية تسلل حاولت عناصر من حزب الله اللبناني تنفيذها في تلك المنطقة. بينما نفى حزب الله وقوع محاولة تسلل، أو تبادل لإطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.