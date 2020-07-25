أهالي المهرة يُفشلون مخططا للانتقالي للسيطرة على مدينتهم.. واندلاع محتمل للاقتتال

أكد عامر كلشات رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا كان يخطط من وراء الفعالية التي أعد لها اليوم إعلان سيطرته التامة على المحافظة كما سبق أن فعل بسقطرى وعدن.

وقال كلشات في تصريحات لحلقة "2020/7/25" من برنامج "ما وراء الخبر" إن المهرة تعاني حاليا من ضغوط كبيرة تمارسها دولتا التحالف -السعودية والإمارات- للسيطرة على المحافظة، موضحا أنهما تستخدمان المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ ما ترميان إليه.

بدوره، لم ينكر الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب أطماع المجلس الانتقالي الجنوبي السياسية، وأنه يسعى لبسط سيطرته على جنوب اليمن، لكنه استبعد وقوف السعودية وراء تمدد المجلس بالعديد من محافظات الجنوب.

ودلل دياب على ذلك بأن السعودية ترعى مفاوضات للتوفيق بين الانتقالي والشرعية، مؤكدا عدم وجود مصلحة للسعودية في دعم تحركات الانتقالي.

لكن كلشات رد على دياب مؤكدا أن السعودية تسعى لبسط سيطرتها على المهرة، لتتمكن من مد أنبوب نفط لها عبر بحر العرب حتى تستطيع الوصول بنفطها لأفريقيا ومناطق أخرى بالعالم، أما أهداف الإمارات "فمكشوفة بالسيطرة على موانئ اليمن لتسهيل تجارتها".

وأيد عادل الحسني أحد قادة المقاومة باليمن ما ذهب إليه كلشات، محذرا أهالي اليمن من أن المجلس الانتقالي لا يمثل "القضية الجنوبية العادلة" وأنه ليس مؤتمنا على مصالح اليمن الوطنية.

وقال الحسني إنه رغم أن قيادة الشرعية تقيم في الرياض، فإن الأخيرة لا تريد أن تظل الحكومة اليمنية الشرعية مسيطرة على مدن الجنوب.

وعلل ذلك بأن الحكومة باختصار متمسكة بكل حقوق اليمن الوطنية والسيادية ولا تقبل التنازل عن الموانئ، وهو ما لا تريده الرياض، بخلاف المجلس الانتقالي الذي لا توجد لديه خطوط حمراء.