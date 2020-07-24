مقاتلات أميركية تعترض طائرة إيرانية.. رسائل ومبررات وتداعيات

وصفت طهران اعتراض مقاتلات أميركية طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا بأنه إرهاب دولة. من ناحيتها، أقرت واشنطن بالعملية، وقالت إنها كانت تهدف لضمان سلامة قواتها في سوريا.

حلقة (24/7/2020) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن الرسالة التي أرادت واشنطن توجيهها باعتراض الطائرة الإيرانية، وعن وجاهة المبررات التي قدمتها لتفسير ما حدث، وكذلك التداعيات التي يمكن أن تثيرها هذه العملية بالنظر إلى الأجواء المتوترة التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.

العملية التي أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنها انتهاك للقوانين الدولية يعرض حياة ركاب مدنيين للخطر، تمت -وفق القيادة المركزية الأميركية- حسب المعايير الدولية، وهدفت إلى التحقق من هوية طائرة الركاب الإيرانية في إطار سعي واشنطن لضمان سلامة قوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا.

تبرير اعتبرته طهران مضحكا لحادثة تخرق القانون الدولي حسب قولها، وتأتي في سياق سلوك أميركي متكرر، لا بد من التصدي له قبل وقوع كارثة، على حد قول إيران.

ويتزامن هذا مع تأهب إسرائيلي على الحدود مع لبنان، وتأكيد تل أبيب سقوط قذائف في مناطق سيطرتها بالجولان المحتل.

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي إن هذه ليست الحادثة الأولى التي تستفز فيها واشنطن طهران، مُذكّرا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية عام 1988.

وأضاف أفقهي أن هذه العملية مخالفة لقوانين الملاحة الجوية، معتبرا أن وجود قوات أميركية في سوريا غير شرعي.

وأوضح أفقهي أن استهداف طائرة الركاب الإيرانية تعبر عن وضع داخلي مأزوم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ربما يرد على تصريح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي حين أكد الاستمرار في "ملاحقة الإرهابيين الأميركيين في المنطقة" على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

من جهته، اتهم الجنرال مارك كيميت مساعد قائد القوات الأميركية السابق في العراق والمستشار السابق لوزير الخارجية الأميركي، إيران بالاستمرار في خلق المشاكل وزعزعة استقرار المنطقة.

وأوضح كيميت أن الطائرة كانت مشبوهة ولم تكن تحمل مؤشرات واضحة تدل على هويتها، خصوصا أنها تمر في أجواء منطقة حرب، مؤكدا أن هدف العملية كان التأكد من هوية الطائرة.

من جانبه، قال أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات إنه لا يوجد حتى الآن أي دليل واضح على أهداف أميركية أخرى غير التي أعلنت عنها.

لكن فريحات استدرك قائلا إنه في ظل التصعيد الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، فإن العملية تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى القيادة الإيرانية حول ضرورة الاستجابة للمطالب الأميركية، وهي جزء من إستراتيجية التصعيد التي تنتهجها واشنطن، ومنها الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وأضاف فريحات أنه إذا أدى اعتراض طائرة الركاب الإيرانية إلى سقوطها، فإن الولايات المتحدة ستجد مبررات عديدة للحادث منها مثلا الاقتراب من القوات الأميركية.

وأشار إلى اعتقاد أميركي إسرائيلي دائم بأن طهران تنقل أسلحة في طائراتها المدنية، معتبرا أن واشنطن أرسلت رسالة لطهران مفادها أنه إذا استمر نقل الأسلحة فانتظروا التصعيد.