حوار تركي روسي بشأن ليبيا.. أي انعكاسات على المشهدين الميداني والسياسي؟

اتفقت أنقرة وموسكو على مواصلة مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، والاتفاق على حوار سياسي برعاية أممية لحل الأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد قال إن أي اتفاق بشأن ليبيا يجب أن يتضمن انسحاب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة.

حلقة (23/7/2020) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت: إلى أي حد يعكس اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة جهود حل الأزمة الليبية تقاربا حقيقيا في موقفيهما تجاه ليبيا؟ وما الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق على المشهدين الميداني والسياسي في ليبيا خلال الفترة المقبلة؟

أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق قال إن نتائج الاجتماع الروسي التركي لا تعبّر عن تقارب في رؤى الجانبين بشأن ليبيا.

وشدد فيدوروف على أن روسيا ترى ضرورة مشاركة حفتر في أي نقاش مقبل، كما وصف طلب أنقرة بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة بـ"غير المقبول".

من جهته، قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي إن الاتفاق التركي الروسي على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لا يعني التوافق التام بشأن ليبيا، مؤكدا إصرار أنقرة على انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة.

وعن سيطرة مسلحي شركة "فاغنر" الروسية على حقول نفط في رأس لانوف، قال أقطاي إن الجانب الروسي يؤكد أن هؤلاء لا يمثلون الدولة الروسية، مشددا على أن أنقرة غير مقتنعة بهذا الحديث.

من جانبه، قال المحلل السياسي أحمد الروياتي إن تركيا انتهجت نهجا جديدا بمحاولة تحييد الدور الروسي في ليبيا خصوصا مع التصعيد المصري الأخير.

واعتبر الروياتي أن هذا الأمر سيجعل مصر وحيدة في تحالفها مع قوات حفتر، وهو ما سيسهل على تركيا أحد مسارين، أولهما المسار السياسي بالضغط على قوات حفتر بالانسحاب طوعا من سرت، والثاني هو اللجوء إلى العمل العسكري خصوصا وأن قرار استعادة سرت والجفرة محسوم لدى حكومة الوفاق.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق قال إن هذه المقاربة غير مطروحة لدى موسكو، مشيرا إلى أنه يجب عدم إغفال الدور المصري، خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صلاحية التدخل مباشرة في ليبيا، وهو ما قد يؤدي إلى صدام مباشر بين مصر وتركيا، مؤكدا أن روسيا ستقف حينذاك إلى جانب مصر.