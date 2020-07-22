على وقع تصعيد وتجاذبات.. ما رسائل الاتصالات الأميركية بشأن ليبيا؟

اعتبر مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى دول المغرب العربي جمعة القماطي الاتصالات الأميركية الأخيرة بشأن ليبيا دليلا على انزعاج واشنطن من أي تصعيد للصراع في ليبيا.

حلقة (22/7/2020) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن رسائل وأهداف الاتصالات الأميركية بشأن الأزمة الليبية وسبل تسويتها، وكذلك عن صدى هذه الرسائل في معسكر داعمي خليفة حفتر في ضوء ما يواجهونه من تحديات خارجية وداخلية.

وكان البيت الأبيض قد ذكر أن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أهمية خفض التصعيد في ليبيا. وكان ترامب أيضا قد أكد الأمر نفسه في اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية.

وأشار القماطي إلى أن اتصالي ترامب بالسيسي وبمحمد بن زايد يشيران إلى ضغوط أميركية تهدف إلى وقف التصعيد.

في المقابل، قال رئيس تحرير صحيفة "المشهد" الأسبوعية مجدي شندي إن التحركات الأميركية الأخيرة تصب في اتجاه الرغبة المصرية في وقف القتال والانخراط في عملية سياسية، مشيرا إلى أن القاهرة لم تتوقف عن الاتصال بالفرقاء الليبيين بهدف التواصل إلى توافق ليبي.

من جانبه، قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة، محمد مختار الشنقيطي، إن الولايات المتحدة لديها مرونة وتفهم لجميع الأطراف في ليبيا، إضافة إلى خوف حقيقي من الدور الروسي هناك.

وأضاف الشنقيطي أن الاعتبارات الإستراتيجية الأميركية تجعل واشنطن تُذكّر حلفاءها ألا يتجاوزوا حدودهم في ليبيا، خصوصا أن دور السيسي هناك يُعد دورا وظيفيا وتابعا للسعودية والإمارات وفرنسا، ولا يُمثل مصلحة إستراتيجية مصرية.

وشدد الشنقيطي على أن السيسي لا يمكن له أن يتدخل في ليبيا إلا بإحدى طريقتين، الأولى أن يستمر في القصف الجوي مع الإمارات، كما هو حاصل من قبل، والثانية أن يتوغل الجيش المصري بضعة كيلومترات داخل الحدود الليبية لإظهار القوة والبحث عن مكان على طاولة المفاوضات حول ليبيا.

من جهته، نفى شندي أن يكون دور مصر في ليبيا مجرد دور وظيفي، مؤكدا أن مصر لن تترك ليبيا تقع فريسة لمليشيات إرهابية تدعمها تركيا، على حد وصفه.