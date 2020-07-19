رؤية أميركية لتدويل مناطق النفط الليبية.. هذه مخاوف حكومة الوفاق وشروط موسكو

قال المبعوث الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي جمعة القماطي إنه لم يصدر أي تعليق رسمي لغاية الآن من الوفاق بشأن ما تسرب عن رؤية أميركية لتحييد مناطق النفط من الصراع وإرسال قوة دولية لحمايتها.

وأوضح القماطي أن حكومة الوفاق تؤيد فكرة عودة إنتاج النفط وتصديره، وأنها كادت قبل أسبوعين أن تتوصل لاتفاق مع برلمان طبرق على هذا الأمر لولا ضغوط مارستها الإمارات على اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومنعته من استكمال الاتفاق، موضحا أن مؤسسة النفط الليبية أكدت الدور الإماراتي، وهو ما أشارت إليه أيضا السفارة الأميركية.

لكن القماطي شدد على أن الوفاق تتمسك بسيادة ليبيا على موانئ النفط، وأن تظل المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن حماية موانئ النفط وآباره، ولن تقبل بإخضاع مناطق النفط لأي دولة أو قوة أجنبية، وبالتالي تصبح ليبيا مهددة لمواجهة خطر مشروع "النفط مقابل الغذاء" الذي مورس على العراق قبل سنوات.

وأكد القماطي أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لديها قوات يزيد قوامها عن 17 ألف فرد، وبالتالي هي قادرة على حماية المنشآت النفطية، مشيرا إلى أن قوات حفتر ومليشياته هي التي اعتدت على بعض موانئ النفط، وبالتالي يجب ممارسة الضغط عليها لإخلاء هذه المواقع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

من جانبه تحدث وليام لورانس أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج واشنطن عن توافق أميركي مع حكومة الوفاق بشأن رفض وجود المليشيات الروسية وغيرها على الأراضي الليبية.

وأكد إصرار الولايات المتحدة على تأكيد عدم انحيازها للواء حفتر كما فهم في أعقاب المكالمة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع حفتر في أبريل/نيسان الماضي، والتي وجهت برفض شديد من مختلف القوى السياسية بالبلاد، كما تحدث عن رفض أميركي لعملية المراقبة الأوروبية لتصدير السلاح إلى ليبيا، حيث تنتقد واشنطن تجاهل هذه العملية للسلاح الذي يصل لحفتر من الشرق برا وجوا.

بدوره شدد المحلل الروسي أندريه أنتيكوف على حياد روسيا وعدم انحيازها لأي طرف في الصراع الليبي، "رغم كل الاتهامات التي توجّه لها بالانحياز لحفتر"، وقال إن روسيا ستقبل بالرؤية الأميركية بشأن المناطق النفطية فيما لو اتفق طرفا الصراع على ذلك، لكنه استدرك قائلا "الشيطان دائما يكمن في التفاصيل".

لكن القماطي رفض مزاعم أنتيكوف بحياد روسيا، مؤكدا أن الأخيرة كانت تصر على عدم علاقتها بقوات الفاغنر قبل أن تعود وتعترف بهذه العلاقة، ومن ثم تدخل في مفاوضات مع أنقرة لترتيب سحب هذه القوات من مدن ليبية.