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من برنامج: ما وراء الخبر

قانون قيصر لم يطبق بعد.. لماذا انهارت الليرة السورية؟

قال الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض خالد خوجة إن انهيار الليرة السورية بدأ مع شن النظام السوري الحرب على الشعب، أما الانهيار الاقتصادي فقد بدأ منذ العام 2005 حيث كان نصف الشعب تحت خط الفقر.

وأضاف خوجة في تصريحات لحلقة الاثنين (2020/6/8) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن النظام عمل على حصر الأموال في مجموعة من المقربين منه، والخلاف الذي حدث مؤخرا مع رامي مخلوف -أحد أبرز رجال الأعمال وابن خال الرئيس بشار الأسد- إنما هو بسبب اقتسام هذه الأموال، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بقوة على الليرة السورية.

وتابع أن قانون "قيصر" الأميركي يقضي بفرض عقوبات على الأنشطة التي يقوم بها النظام السوري لا على النظام نفسه، معتبرا أنه بمثابة ذر للرماد في العيون، وأنه مجرد تبرير من الإدارة الأميركية لخذلانها الشعب السوري وعدم محاسبتها النظام السوري بعد أن قصف السوريين بالسلاح الكيميائي، وارتكب العديد من المجازر بحقهم.

في المقابل، يرى الكاتب الصحفي يونس عودة أن انهيار الليرة السورية يعود بالدرجة الأولى إلى الحرب التي تشن على سوريا منذ عشر سنوات، واعتبر أن استخدام الورقة الاقتصادية محاولة لتركيع النظام من أجل خدمة الكيان الصهيوني في المنطقة، وأن فرض أميركا قانون "قيصر" هو من باب التدخل في شؤون الغير، مشددا على أنه ليس من حقها فرض هذه الإجراءات.

وأضاف عودة أن القانون يهدف إلى محاربة الشعب السوري والمواقف السورية من كل القضايا في المنطقة، واستبعد فرض أي حل في سوريا دون أخذ رأي الشعب لأنه جزء من البلاد، "كما أن الشعب قاوم كل مشاريع التدمير التي تحاك ضد سوريا منذ العام 2011".

من جهته، قال مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس إن هدف واشنطن هو تغيير النظام السوري، وترى الإدارة الأميركية أن الضغط الاقتصادي سيحفز الشعب على الانتفاضة ضد النظام والتعجيل بانتخابات تزيحه من السلطة.

وأضاف لانديس أن العقوبات الاقتصادية ستؤذي النظام، لكن المتضرر الأكبر منها هو الشعب السوري، مستدعيا ما حدث في العراق في تسعينيات القرن الماضي حين مات العديد من العراقيين بسبب الجوع الناجم عن الحصار.

وتابع بأن الاتحاد الأوروبي طالب بوقف العقوبات بسبب جائحة كورونا، إلا أن الإدارة الأميركية رفضت هذه الطلبات، وترى أن الضغط الأقصى سيؤدي إلى انهيار النظام.

وينص قانون "قيصر" على فرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، كما يفرض عقوبات على بشار الأسد ومن يقدمون الدعم لأفراد نظام.

8/6/2020
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