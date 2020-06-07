الطائفية والحرب الأهلية.. هل هما فزاعتان لإرهاب الحراك في لبنان؟

قال الصحفي والباحث السياسي ميشيل أبو نجم إن الهواجس تسيطر على كل الطوائف في لبنان، كما أن وسائل الإعلام المختلفة غذت هذه الهواجس، حيث يرى الفصيل السني أن الحكومة الحالية لا تمثله.

وأضاف أبو نجم في تصريحات لحلقة الأحد (2020/6/7) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الفصيل الشيعي يرى في المطالبات بنزع سلاح حزب الله تهديدا له، لذا كانت تصريحات رئيس الجمهورية بشأن اعتبار المساس بأي شخصية طائفية مساسا بكل لبنان، من منطلق واجبه الوطني ومسؤوليته عن كامل التراب اللبناني وسلامته.

وتابع أن الجميع شاهد أمس كيف تحول الحراك من ساحة الشهداء إلى خط التماس القديم الذي انطلقت منه الحرب اللبنانية، لذا كان على الرئيس اللبناني تنبيه أبناء الشعب إلى هذا الخطر، مشددا على ضرورة اتفاق كل الأحزاب في لبنان على برنامج واضح وأولويات واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

من جهته، قال رئيس قسم المحليات بصحيفة "نداء الوطن" محمد نمر إن بيانات الرئيس اللبناني كان يجب أن تصدر عندما كان رئيس "الظل" جبران باسيل يشعل فتنة طائفية في جبل لبنان، وما حدث أمس استفاد منه حزب الله و"هو يستفيد من أي مواجهة قد تحدث في الشارع، ولكن يجب أن تتم مواجهته عبر صناديق الانتخابات"، في إشارة إلى التوتر الذي نشب بين موالين لحزب الله أطلقوا هتافات طائفية، وآخرين طالبوا بنزع سلاح الحزب خلال الاحتجاجات التي تخرج عادة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وأضاف نمر أن الحكومة الحالية فشلت ولم تستطع أن تقدم أي استحقاق للشعب اللبناني، ولم يكن لها غير قرار واحد وهو المتعلق بعدم سداد الديون الخارجية، مؤكدا أن رئيس الحكومة لم يستطع الخروج بقرار يعبر عن مواقفه الخاصة حول العديد من القضايا.

بدوره، قال الباحث السياسي علي مراد إن هناك قرارا سياسيا واضحا لدى الشارع ويعيه كل الساسة في لبنان، وهو أن الحراك مستمر لإنقاذ الوضع الاقتصادي الهش، والساسة يدركون أن الناس ستعود إلى الشارع، لذا هناك من قرر اللعب على الوتر الطائفي من أجل إيقافه.

وأضاف مراد أن الحراك منذ يومه الأول يعرف أنه يواجه سلطة "شديدة الخبث"، والمظاهرات التي خرجت يوم السبت الماضي لن تكون الوحيدة، بل ستليها مظاهرات لأنها ضمن مسار طويل، والمنظومة السياسية تتاجر فيما بينها للحفاظ على التوازن الحاصل، والشارع هو من يحمي لبنان من الحرب الطائفية لا الطبقة الحاكمة.