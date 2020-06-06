لماذا هزم حفتر بسهولة أمام الوفاق؟ وهذا مصير مبادرة المهزوم التي أطلقها السيسي

أكد مصدر عسكري مسؤول في حكومة الوفاق أن من أهم أسباب هزيمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدن غرب ليبيا هو اعتماده على قوات مرتزقة، حيث تخلت عنه للنجاة بحياتها أمام هجمات قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وقال ناصر القائد في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/6/6) إن حفتر اعتمد في حربه بالغرب الليبي على قوات مرتزقة، قاتلت معه مقابل المال، لكنها لم تكن على استعداد للتضحية بحياتها، واختارت الهروب عندما اشتدت المعارك.

وأكد القائد أن قاعدة الجفرة لا زالت تحت سيطرة قوات حفتر، لكنه أشار إلى أن كل الأنباء تشير إلى انسحابات متواصلة من قبل قوات حفتر، وتوقع أن تسيطر قوات الوفاق على مدينة سرت خلال الساعات القادمة.

وكان وليد ترجمان أمين سر المجلس الوطني الانتقالي سابقا نفى في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" سقوط الجفرة بيد قوات من أسماهم المحتلين العثمانيين والمرتزقة الروس، وأكد أن قوات حفتر أجبرت هذه القوات على الانسحاب.

أما المحلل العسكري والإستراتيجي معن أبو نوار فوصف ما يجري في ليبيا من تقدم سريع لقوات الوفاق بأنه أمر لا يمكن تصديقه، وفسر ذلك بإصرار حكومة الوفاق على إلحاق الهزيمة بحفتر، الذي خسر أيضا قاعدته الشعبية لدى العشائر الليبية، بعد إخفاقه في تحقيق كل الوعود التي أطلقها سابقا.

وأشار أبو نوار أيضا إلى عوامل أخرى أسهمت في هذا التغيير في المشهد العسكري في ليبيا، ومنها التدخل التركي الحازم، والحياد الروسي.

وشدد أبو نوار على أن التقدم العسكري في ليبيا سينعكس لا محالة على التطورات السياسية المستقبلية في البلاد، وأن ذلك سيظهر جليا في الحوار والتفاوض بين طرفي النزاع في ليبيا.

مبادرة المهزوم

وفي ما يتعلق بفرص نجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح للحوار والعودة للحل السياسي، فأكد ناصر القائد أن حكومة الوفاق لن تجلس مع حفتر أو أي من أعوانه الذين شاركوا في سفك دماء الليبيين، وقال إن الحوار سيكون مع ليبيين من غرب ليبيا لم تتلطخ أيديهم بدماء أبناء بلدهم.

بدروه، قال ترجمان إنه من غير المقبول التفاوض مع "الغزاة العثمانيين" أو المرتزقة السوريين، وأكد أن السيسي وحفتر وصالح أطلقوا هذه المبادرة سعيا لحماية دماء الليبيين من "الغزاة العثمانيين"، الذين قال إنهم ارتكبوا قبل أربعمئة عام جرائم ضد الشعب الليبي يشيب لها الولدان.