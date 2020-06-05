بعد تلاحق الهزائم على حفتر.. ما موقف داعميه؟

قال وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين إن الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق تصيب العواصم الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر بالإحباط خصوصا مصر والإمارات والأردن وفرنسا.

قال وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين -في تصريحات لحلقة (2020/6/5) من برنامج "ما وراء الخبر"- إن الدول التي فشلت بفرض الحل العسكري عبر حفتر في ليبيا ستسعى لفرضه عبر الحل السياسي، وحكومة الوفاق تعي هذا الشيء جيدا، بالإضافة إلى أن المقاتلين التابعين للحكومة على الأرض يعون جيدا خطورة الحل العسكري حاليا.

وتابع أن الحوار السياسي يكون بين الطراف السياسية وليس مع طرف عسكري مثل حفتر، ولا حل مع حفتر إلا بالسلاح وبسط سيطرة الدولة على كل التراب الليبي، ومن ثم البدء بحوار سياسي بعيد عنه.

من جانبه قال الباحث في المعهد الأوروبي للاستشراف والأمن بيار برتولو إن الموقف الأوروبي تجاه ليبيا غير موحد، وتنقسم دول أوروبا بين الموقف الأميركي والموقف الروسي ويجب عليها أن تتخذ موقفا موحدا وواضحا من الأحداث في ليبيا، وعليها أن توصل صوتها.

وأضاف أن على دول أوروبا أن تعيد النظر في الدول الداعمة لحفتر، وأن تعيد النظر في اتفاق الصخيرات ومعاقبة من ينتهك هذا الاتفاق، وقد رأينا كيف انتهك حفتر هذا الاتفاق لكن لم تحصل إدانة موحدة من قبل الدول الأوروبية، وقد بدأ حلفاء حفتر بالحديث عن بديل عنه وهو ما يعني أن الرجل قد فشل.

بدوره قال الباحث في قضايا الجغرافيا السياسية للعالم العربي صلاح القادري إن فرنسا كانت أكبر داعم لحفتر، بالإضافة لوقوفها في محور الثورات المضادة مع مصر والإمارات، وظهر هذا من خلال عدم إدانتها لقصف قوات حفتر للموانئ والمستشفيات، بالإضافة لاعتقادها بأن الشرعية لحفتر كونه يسيطر على 80% من الأراضي الليبية.

وتحدث عن الحلف الفرنسي لمحور الثورات المضادة، واستيراد السعودية ومصر والإمارات ثلثي صادرات السلاح الفرنسي، وقال: لكن الدور الفرنسي في ليبيا لم يعد فاعلا بسبب فشل حفتر وجلبه للمرتزقة الروس، وبات اللاعبون الأساسيون فيها هم تركيا وروسيا والولايات المتحدة.