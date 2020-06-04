تلاعب بالأموال أم يأس من وصول الإعانات.. لماذا فشل مؤتمر المانحين في جمع تمويل لمواجهة أزمة اليمن؟

في ضوء تأكيد الأمم المتحدة اتجاهها لإغلاق العديد من البرامج التي كانت تعمل لمساعدتهم، ما خيارات اليمنيين لمواجهة هذه الأزمة؟

حلقة ما وراء الخبر (2020/6/3) تساءلت عن الأسباب التي أدت إلى فشل مؤتمر المانحين في جمع المبالغ المطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية المستفحلة في اليمن.

وقال الأكاديمي والباحث اليمني عادل دشيلة إن فشل مؤتمر المانحين في تمويل حل الأزمة اليمنية دليل على فشل المنظمة الدولية في إدارة الأزمة، و على أن المانحين الدوليين أصبحوا يخافون على أموالهم لأنها لا تصل للفقراء في اليمن.

وأضاف أن هناك تلاعبا بالأموال عبر النفقات الخاصة، معتبرا أن اليمن مقبل على أزمة إنسانية أكثر مما هو عليه الأمر الآن.

في المقابل، ذهب الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة إلى أن المؤتمر لم يفشل في جمع التمويل ولكنه لم يأت بالأرقام التي كان يؤمل بها، والسبب في ذلك لا يعود فقط إلى تفاصيل الأزمة اليمنية بل إلى وجود مشكلة في الاقتصاد العالمي، لأن الدول المانحة لديها أولويات في بلدانها بعد أزمة كورونا ونتائجه الاقتصادية.

وأضاف أن مؤتمر النازحين حقق نسبة معينة من النجاح، في انتظار استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة للحصول على المزيد من الدعم للأزمة اليمنية.

دماء اليمنيين

من جهته، أشار الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إلى أن المجتمع الدولي يدعو إلى وقف حرب اليمن، وكثير من الدول بدأت تفك علاقاتها مع السعودية والإمارات في عمليات التسليح كي لا تتلطخ بدماء اليمنين.

واعتبر أن تخفيض برامج الأمم المتحدة لدعم اليمن هو نتيجة للعجز الدولي غير القادر على إنهاء الحرب ولا على إغاثة الشعب اليمني، إذ يحول الحوثيون دون وصول الإعانات إليهم.

يذكر أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، قالت إن الوضع في البلاد بات خطيرا جدا، وإن العد التنازلي بدأ لوقف العديد من برامج الأمم المتحدة هناك، بعد فشل مؤتمر المانحين الذي استضافته الرياض في جمع المبلغ المطلوب، والمقدر بـ2.4 مليار دولار.