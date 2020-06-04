بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس.. ما موقف داعمي حفتر؟

قال المحلل السياسي الليبي أحمد الروياتي إن تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج كانت واضحة بشأن استمرار المعارك وعدم توقفها بالسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/6/4) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن تأمين محيط العاصمة مستمر، والمعركة القادمة ستكون في ترهونة، ومصيرها سيكون التحرير لصعوبة بقاء قوات حفتر فيها، وبها ستكون المرحلة الأولى من تحرير ليبيا شارفت على الانتهاء.

وتابع أن التدخل التركي كان له تأثير فعلي في قلب مسار المعركة من الدفاع لقوات الوفاق إلى الهجوم، في المقابل تلقت الدول التي دعمت حفتر هزيمة، وقد تم إلقاء القبض على بعض الجنود المصريين والأسلحة المصرية في ليبيا وهم يقاتلون بجانب حفتر، وقال إن كل داعمي حفتر هم ممن يحاربون حرية الشعوب.

أما أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون محمد هنيد فقال إن قوات حفتر فشلت على الرغم من إعلانها الانسحاب، وهو فشل أيضا لداعمي حفتر المتمثلين في الإمارات ومصر والسعودية، وستتغير مواقفهم مع تغير الموقف على الأرض، بالإضافة لتغير مواقف العديد من الدول الكبرى.

وأضاف أن المنطقة ستشهد انحسارا لمحور الثورات المضادة، وقد فشل حفتر في إنجاز المهمة الموكلة له، ومعه تغيرت المواقف الدولية التي راهنت عليه في السابق، لذا سيبدأ الضغط من أجل الحل السياسي، كما ستعمل الدول على إيجاد بديل لحفتر من أجل تقاسم الانتصار مع حكومة الوفاق لضمن الحصول على مقعد في الحل السياسي.

بالمقال قال الكاتب الصحفي مجدي شندي إن موقف مصر في ليبيا يتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا كون ذلك من أمنها القومي، بالإضافة إلى ضمان عدم سيطرة المليشيات على الحكم فيها، ومصر تدعم العملية السياسية من خلال اتفاق الصخيرات.

وأضاف أن المشروع المصري في ليبيا يكمن في الوحدة بعكس الموقف التركي الداعي لتقسيم ليبيا، وقد ظهر هذا الموقف من خلال تصريحات فايز السراج من تركيا اليوم، ومصر تدعم الوصول إلى حل سياسي لا عسكري، ولو كانت مصر تدعم حفتر عسكريا لحسمت معركة طرابلس خلال أيام.