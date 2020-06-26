بعد وصول مرتزقة ومعدات روسية إلى سرت.. ما الدور الروسي في ليبيا؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي بافل فيلغينهاور إن وزارة الدفاع الروسية كانت تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكن دعم وزارة الدفاع يختلف تماما عن دعم الكرملين، وهو الأمر الذي حدث في وسوريا.

وأرجع في تصريحاته لحلقة (2020/6/26) من برنامج "ما وراء الخبر"، أسباب عدم تدخل روسيا عسكريا في ليبيا إلى عدم وجود رغبة لدى موسكو في مواجهة تركيا، بالإضافة إلى أنها لا ترى أي مصلحة لها في ليبيا، والكرملين سيوقف الدعم هناك وهو يدعو للحل السياسي.

وتابع أن روسيا تتواجد في ليبيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما أنها كانت تربطها علاقة قوية بنظام الرئيس معمر القذافي، لكن روسيا في الوقت الحالي تريد أن يكون وجودها في ليبيا عبر الأطر الشرعية، لكنها لا تسعى لبناء أي قاعدة عسكرية هناك وهي مكتفية بالقاعدة العسكرية في سوريا.

في المقابل، قال ويليام لورنس أستاذ الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن لدى الولايات المتحدة معلومات وصورا حول التدخل الروسي في ليبيا، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من ألفي متعاقد روسي مدربين موجودين في ليبيا، وهؤلاء يتبعون الكرملين، وقد شاهد الجميع وصول 11 طائرة روسية إلى سرت.

وأضاف أن أميركا تراقب الوضع في ليبيا عن كثب، ولديها معلومات حول كل التفاصيل هناك، وتسعى روسيا اليوم للتواصل مع سيف الإسلام القذافي لدعمه بديلا عن حفتر، بعد أن فشل حفتر في اقتحام طرابلس، وروسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع قوات حكومة الوفاق، بالإضافة إلى أن مصر تخشى أيضا من الدخول في الحرب، كما أنها تخشى من سيطرة حكومة الوفاق على الحدود.

من جهته قال المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة بليبيا أشرف الشح إنه وعلى مدار العامين الماضيين توالت الإعلانات والمطالبات الأوروبية والدولية بشأن وقف إطلاق النار والرجوع للعملية السياسية، والهدف الرئيسي من هذه الإعلانات والمطالبات هو إنقاذ حفتر ومشروعه، كما أن إعلان مصر يصب بنفس الاتجاه.

وأضاف أن النفي الروسي للتدخل في ليبيا لم يعد يجدي كون تدخلها بات واضحا وموثقا بكل الوسائل، وهي تسعى اليوم لإيجاد بقاء دائم لها في ليبيا في حال التوصل لحل سياسي يقضي ببقاء حفتر أو من ينوب عنه لكي يكون لها موطئ قدم في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ولا تستطيع روسيا الإعلان عن وجودها في ليبيا لغياب الغطاء الشرعي، بالإضافة لما سيخلفه الإعلان من استفزاز لأوروبا وأميركا.

وتابع أن قوات حفتر وبعد صد هجومها على طرابلس وتقدم قوات حكومة الوفاق الوطني، بدأت في البحث عن أساليب تحاصر حكومة الوفاق، لذا لجأت إلى جلب المرتزقة للحقول النفطية الواقعة في الجنوب الغربي لليبيا، والهدف من هذا الحصار هو إجبار حكومة الوفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليس للوصول إلى حل سياسي، وإنما من أجل شرعنة حفتر.