في لبنان.. ما جدوى حوار وطني بالرئاسة؟ غابت عنه المعارضة والشعب غير مهتم به والحكومة عاجزة

اتهم عضو المجلس السياسي في التيار الوطني اللبناني وليد الأشقر قوى المعارضة السياسية في لبنان بالتخلي عن مسؤولياتها الوطنية فيما يتعلق باستقرار البلاد والحفاظ على السلم الأهلي.

وأكد الأشقر في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/6/25) أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان يهدف من دعوة كل القوى السياسية في لبنان لاجتماع اليوم إلى إقامة حوار وطني شامل تطرح فيه كل القوى السياسية بالبلاد وجهة نظرها إزاء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي واستقرار البلاد.

لكن راشد فايد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل إحدى القوى السياسية التي غابت عن الاجتماع قال إن القوى السياسية غابت عن الاجتماع، لأنها تدرك أنه لا فائدة منه، وأن من دعا للاجتماع ومن حضروه اليوم يرفضون أن يحددوا الجهة التي تهدد السلم الأهلي وتزعزع استقرار لبنان.

وأشار فايد إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت بعد تطبيق قانون العقوبات الأميركي "قيصر" على النظام السوري الذي هو حليف للقوى التي حضرت الاجتماع، كما جاءت بعد حالة الاحتقان الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أقر خلال الاجتماع بأن الشعب اللبناني لا يأبه بما سيخرج عن الاجتماع من بيانات، وأن جل ما يهتم به هو سعر الدولار مقابل سعر العملة المحلية، متهما الحكومة بالعجز عن إيجاد حل للمشاكل الكبيرة التي تواجه اللبنانيين.

غير أن الأشقر رد على تصريحات فايد، رافضا تحميل الحكومة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وقال إن الأوضاع التي وصلت إليها البلاد اليوم هي نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 30 عاما، والتي قال إنها الآن قفزت من المركب ووقفت في الصف الآخر، محاولة تحميل أخطائها لحكومة لا يزيد عمرها على شهور معدودة.

لكن فايد دافع عن تيار المستقبل -الذي تولى رئيسه سعد الدين الحريري الحكومة منذ عام 2005 عقب اغتيال والده رفيق الحريري الذي كان رئيسا للحكومة- بأن الحكم في لبنان لا يقتصر على الحكومة، وإنما هناك شركاء فيه، مؤكدا أن القوى السياسية التي حضرت اجتماع بعبدا اليوم كانت شريكا فعالا وأساسيا خلال السنوات الـ15 الماضية، وبالتالي فهي أيضا شريكة في النتائج الحالية على الأرض.

وقال فايد إن اجتماع اليوم لا يحمل أي أهمية، لأنه لا يقدم خططا واضحة ومحددة قادرة على إنقاذ لبنان، وبالتالي فإن القوى السياسية المعارضة لن تشارك بحوار لذر الرماد في العيون .