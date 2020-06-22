هل فرطت الحكومة اليمنية بسقطرى للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا؟

في ظل تمدد المجلس الانتقالي واستمرار معركتها الأساسية ضد الحوثيين: ما هي خيارات الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة؟ وهل تتحمل مسؤولية وقوع سقطرى بيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا؟

من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة فيصل الحذيفي فإن المسؤولية في ضياع سقطرى تقع على عاتق السلطة اليمنية الشرعية لأن من مهامها الدستورية حماية السيادة والتراب الوطني من أي انتهاكات، مشيرا إلى أن التطورات الحاصلة في اليمن لا تحتاج إلى إدانة من الحكومة بالقدر الذي تستوجب فيه إجراءات سياسية وقانونية وشعبية.

وأوضح الحذيفي أنه ليس بإمكان الشرعية اليمنية أن تتخذ مواقف وطنية وقوية ضد السعودية التي تعبث بالسيادة اليمنية، فيما تقيم الحكومة الشرعية على أراضي السعودية.

بدوره، ذهب الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إلى أن الحكومة اليمنية مقصرة بشكل كبير قبل حتى أن تحتل صنعاء، معتبرا أن هناك سلسلة من التنازلات التي أدت إلى التفريط في التراب اليمني، معربا عن قناعته بأن هذه السلطة لم تعد لديها القدرة على الحفاظ على التراب اليمني.

في المقابل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة أن الشرعية اليمنية جزء من مفاوضات تُجرى في الرياض مع المجلس الانتقالي، وعلى الرغم من توقيع اتفاق الرياض فإن هذه المفاوضات مستمرة حتى لو كانت التصعيدات العسكرية تصعّب هذه المفاوضات ولكنها لم تنته.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قال إنه لا يمكن القبول بأن يكون اتفاق الرياض ذريعة لاستمرار التمرد من قبل مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي.

وجاءت تصريحات الحضرمي هذه بعد سيطرة المجلس الانتقالي على أرخبيل سقطرى، فيما حذر وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان مما سماه مخططا لإسقاط محافظة حضرموت بيد المجلس الانتقالي.