بعد لجوئه لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. هل ما زال الخيار العسكري مطروحا لدى النظام المصري؟

قال مستشار وزير الري والمياه الإثيوبي يعقوب أرسانو، إن الاتفاق الذي تمخض عنه إعلان المبادئ بين إثيوبيا ومصر والسودان تضمن الاتفاق على ملء سد النهضة، والمرحلة الأولى من ملء السد هي ملء البحيرة فقط…

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/6/20) من برنامج "ما وراء الخبر" أن ما يتحدث عنه السودان ومصر اليوم بشأن ملء السد هو بسبب سوء فهم لديهما لما تم الاتفاق عليه في الخرطوم عام 2015 ونتج عنه اتفاق المبادئ، مؤكدا أن الاتفاق تضمن أيضا أن تتم المرحلة الأولى لتعبئة السد، وبعد ذلك تجري مناقشة استكمال ملء السد بالإضافة إلى إدارته وتشغيله.

وتابع حديثه أن إثيوبيا ملتزمة بتزويد الجانب الآخر بالمعلومات المتعلقة بالتطورات، مستبعدا اللجوء إلى الخيار العسكري، مشددا على أن ما لوح به وزير الخارجية الإثيوبي من اللجوء للخيار العسكري، هو أمر ستلجأ إليه بلاده للدفاع عن نفسها فقط إذا تعرضت لاعتداء، مؤكدا أن أي دولة ستقوم بالاعتداء على إثيوبيا بسبب السد سترتكب فعلا جنونيا.

بالمقابل، قال المحلل السياسي عثمان ميرغني إن الجانب الإثيوبي منذ بداية الأزمة راهن على كسب الزمن والاستمرار في بناء السد إلى أن وصل إلى مرحلة الأمر الواقع، و"من الواضح أن السودان ومصر ليست لديهما خيارات، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي يعزز هذه الفرضية".

وأكد أن وقت ملء السد أصبح أمرا واقعا ومن الصعوبة بمكان أن يتدخل طرف ثالث لإيقافه، موضحا أن السودان انتهج خلال الفترة الأخيرة من المفاوضات استيعاب وجهة النظر المصرية دون أن تؤثر على القضايا التي يرى السودان أن مصالحه تقع ضمنها.

بدوره، قال الكاتب الصحفي منير أديب إن الجانب الإثيوبي لم يعد محل ثقة لدى المصريين، كما أنه يغامر ويقامر في المفاوضات، ومصر تعاملت بجدية كبيرة مع إثيوبيا لكن الأخيرة لم تكن جادة في الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان من مياه النيل.

وأضاف أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن لطلب التحكيم الدولي هو من أجل الاحتكام للقوانين الدولية التي تلزم الجانب الإثيوبي، مع طرح مصر خيارات للتعامل مع تهديد أمنها المائي، مؤكدا أن القاهرة تتعامل بشرعية مع الجانب الإثيوبي، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يهدد أمنها المائي.