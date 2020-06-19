انسحاب للقوات السعودية وسيطرة للمجلس الانتقالي في سقطرى.. ما هي الرسالة؟

قال الصحفي والناشط السياسي أحمد جمعان إن الأوضاع في سقطرى مخيفة، لكون أهالي الجزيرة كانوا يعتقدون أنهم بمعزل عن الأحداث في باقي أرجاء اليمن، لكن النار وصلت إلى الجزيرة المسالمة.

وأضاف في تصريحات لحلقة الجمعة (2020/6/29) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الموقف السعودي -خصوصا القوات المتواجدة في الجزيرة- محير، لأن هذه القوات جاءت من أجل وقف الاقتتال ومنع المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على الجزيرة بقوة السلاح.

وحمّل جمعان السعودية مسؤولية ما يجري في سقطرى، مؤكدا أن الجزيرة تعرضت للخيانة من قبل القوات السعودية التي سمحت للقوات التابعة للمجلس الانتقالي بالسيطرة على المؤسسات الحكومية. كما أن هذه القوات سيطرت على سلاح سعودي منح للحكومة اليمنية، وباتت تقاتل الشرعية بسلاح الرياض.

في المقابل، قال المحلل السياسي يوسف دياب إن ما يحدث في جزيرة سقطرى محرج للتحالف السعودي الإماراتي، معتبرا في الوقت ذاته أن مطالبة السعودية بالتدخل إزاء ما يحدث في سقطرى أمر غير معقول، لأن قوات الرياض تتواجد في اليمن لاستعادة الشرعية لا لإذكاء الصراعات بين المكونات اليمنية.

وأضاف أن القوات السعودية تتواجد في الجزيرة اليمنية من أجل تأمين الممرات البحرية لا من أجل تشجيع طرف ضد طرف، ويرى أنه لحل كل الأزمات في جنوب اليمن، يجب على الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ اتفاق الرياض بأسرع وقت، معبرا عن قناعته بأن الحل في جنوب اليمن يأتي بسرعة تنفيذ الاتفاق.

من جهته، قال المحلل السياسي عمر عياصرة إن المجلس الانتقالي أقدم على هذه الخطوة في سقطرى وهو على يقين تام بأن القوات السعودية المتواجدة هناك لن تتدخل، والسعودية اليوم تثبت أنها أقرب إلى المجلس الانتقالي منها إلى الحكومة الشرعية اليمنية التي تطالب بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف عياصرة أن السعودية كانت قادرة على منع المجلس الانتقالي من التحرك في سقطرى، لكنها انسحبت واكتفت بالمشاهدة لإيصال مجموعة من الرسائل. كما أن ما حصل في سقطرى سيقوي موقف المجلس الانتقالي في تنفيذ اتفاق الرياض، وقد يفرض المجلس شروطا جديدة من أجل تنفيذ الاتفاق.