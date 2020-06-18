اليمن.. هل تطلق السعودية "رصاصة الرحمة" على الشرعية؟

قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام اليمني ياسر اليماني إن السعودية أصبحت لا تجيد إلا دعم الانقلابات والمليشيات، وإنها لم تعد لديها أي نوايا لدعم الدولة باليمن ومساندة الحكومة الشرعية وقواتها.

وأضاف اليماني خلال تصريحاته لحلقة (2020/6/18) من برنامج "ما وراء الخبر" أن ما يحدث اليوم في محيط مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى اليمني من حصار هو مجرد "استلام وتسليم" بين القوات السعودية الموجودة على أراضي الجزيرة وبين المليشيات المدعومة إماراتيا.

وتابع أن هذه العملية محاولة لاستكمال ما فشلت فيه أبو ظبي في محافظة أبين، وأن الهدف الأساسي منها هو مزيد من الضغط على الحكومة الشرعية حتى تقبل باتفاقيات جديدة دون أي تقدم وتطبيق عملي لاتفاق الرياض.

من جانبه، أكد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية نبيل خوري أن الاقتتال في سقطرى مضر جدا بالجزيرة المصنفة محمية طبيعية وبيئتها التاريخية "الحساسة"، وأنه لا داعي لوجود أي قوات عسكرية على أراضيها، معتبرا أن في الموقف السعودي تناقضات عدة، لأن ممارسات المملكة على الأرض في اليمن لا تعكس تصريحاتها وأهدافها المعلنة، فهي لا تدعم فعلا الشرعية وقواتها، ولا رغبة حقيقة لها في تمكينها من السيطرة على الجنوب، مضيفا أن الرياض تريد من الشرعية فقط مقاومة الحوثيين شمالا.

في المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة إن ما يروج بشأن "التماهي" السعودي الإماراتي في اليمن يعود لنظرية المؤامرة التي يلجأ إليها "الشرقيون" هروبا من الحقيقة والواقع، ونفى وجود أي تبادل للأدوار بين المملكة والإمارات، في حين أن السعودية رعت اتفاق الرياض ورفضت ما يجري في عدن، بالإضافة إلى الاختلاف الواضح بين البلدين بشأن الوضع الجنوبي باليمن، وأن ما يجري الآن من محاولات للم الأطراف المتنازعة في السعودية يهدف للتوصل إلى اتفاقيات بعد الفشل في تنفيذ اتفاق الرياض.