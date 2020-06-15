بعد رفضه تسليم الورفلي للجنايات الدولية.. كيف سيفي حفتر بوعده بالتعاون مع التحقيقات الأممية؟

قال المحامي المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان توبي كادمان إنه ليست هناك حاجة لتحويل ملف الجرائم المرتكبة في ليبيا إلى مجلس الأمن، لأنه يمكن لحكومة الوفاق إحالة الأدلة مباشرة للمحكمة الجنائية.

واستبعد كادان خلال تصريحاته لحلقة (2020/6/15) من برنامج "ما وراء الخبر" أن يبدي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أي تعاون مع لجان التقصي والمنظمات الأممية، حيث سبق له رفض تسليم محمود الورفلي الذي يعمل ضمن قوات الصاعقة في قوات حفتر.

يذكر أن الورفلي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وإعدام أكثر من 30 شخصا، وقد أصدرت المحكمة بحقة مذكرة قبض بتاريخ 15 أغسطس/آب 2017، كما أنه مدرج في قائمة المطلوبين للشرطة الدولية (الإنتربول) بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، بالإضافة إلى أن واشنطن أدرجته في قائمة عقوباتها على خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وفي خطوة انتقدتها المحكمة الجنائية الدولية، أعلن اللواء حفتر عام 2109 قراره بترقية الورفلي من رتبة رائد إلى رتبة مقدم بدلا من أن يقوم بتسليمه.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش أن عمل أي بعثة أممية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر ستكون في غاية الصعوبة لعدة أسباب، من بينها عدم تعاون سلطات الإشراف هناك.

كما شدد على أن الحقوقي الليبي النزيه الذي سيحقق فيما ارتكب من جرائم سيطالب بمحاسبة كل من يثبت انتهاكهم مبادئ حقوق الإنسان وتورطهم في جرائم حرب، حتى لو كانت من بينهم أطراف موالية لحكومة الوفاق الوطني.

بالمقابل، قال المستشار في المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان خالد الترجمان إن قوات حفتر وثقت الكثير من الجرائم التي ارتكبت في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وأشار إلى أن هذه الجرائم موجودة الآن بين يدي الحقوقيين، وأن أفضل الآليات لتحقيق العدالة هي لجنة تقصي حقائق محايدة.

وبشأن إمكانية تسليم محمود الورفلي إلى محكمة الجنايات الدولية، شدد الترجمان على أنه لا يمكن القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه دون تحقيق كامل من لجنة أممية خاصة على أرض الميدان.