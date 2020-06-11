لجوء مصر إلى مجلس الأمن.. هل تنهي الخطوة أزمة سد النهضة؟

تساءلت حلقة الخميس (2020/6/11) من برنامج "ما وراء الخبر" عن مدى وجاهة الانتقادات الإثيوبية لنهج مصر بشأن التعامل مع قضية سد النهضة، وما دلالة صدورها في هذا التوقيت؟

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف أن السودان ظل حريصا على مضي المفاوضات بوتيرة متصلة وشكل إيجابي ليكرس الاحترام المتبادل بين أطراف الأزمة مع إعلاء المصالح الوطنية، حيث ينظر السودان إلى مصالحه القومية التي يمكن أن تتحقق من خلال مشروع سد النهضة.

وقال لطيف إن مشكلة الإثيوبيين أنهم ينهجون نظرية "من ليس معي فهو ضدي"، ولكن السودان يرفض الشروع في ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق، كما رفض التوقيع على ما سمي بالمرحلة الأولى من التفاوض، وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع مراحله.

من جهته، قال زعيم حزب "جبهة تحرير عفر" عمر علي مرح إنه لا بد من وجود الثقة بين مصر وإثيوبيا، ولكن لجوء القاهرة إلى مجلس الأمن يزعزع هذه الثقة، معتبرا أن المفاوضات كانت مستمرة وإثيوبيا أعلنت أنها مستعدة للتفاوض ولا تنوي الإضرار بحصة مصر في النيل، وتسعى أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف.

سياسة المماطلة

في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد العناني إن مصر أبدت مرونة في التعامل مع ملف سد النهضة وافترضت النوايا الحسنة في الجانب الإثيوبي، ولكن أديس أبابا تنهج سياسة المماطلة وإطالة أمد الأزمة، وتريد تقويض اتفاقية المبادئ.

وأضاف العناني أن مصر راعت مصالح الدولة الإثيوبية وتفهمت ملف سد النهضة على ألا يكون على حساب الدولة المصرية، معتبرا أن القاهرة لديها رؤية لإدارة السد وتريد ضمان حقوقها المائية من النيل الأزرق.

يذكر أن إثيوبيا وصفت محاولة مصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، بأنها مؤشر على انعدام الشفافية وعدم توفّر حسن النية في المفاوضات.

وجددت أديس أبابا التزامها بما سمته إجراء مفاوضاتٍ حقيقية، ودعت القاهرة والخرطوم إلى الانخراط بشكل حقيقي في التفاوض، وضرورة بناء الثقة اللازمة بين الأطراف.