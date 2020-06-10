أنابيب النفط في مرمى القوات الموالية لها.. ماذا تريد الإمارات من محافظة شبوة اليمنية؟

اتهم القيادي بالمؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني دولة الإمارات بالوقوف وراء عملية تفجير أنبوب نفط في محافظة شوبة، وسعيها من خلال تلك الأعمال "الإجرامية" إلى إفشال "الدولة" في اليمن.

وقال اليماني خلال تصريحاته لحلقة الأربعاء (2020/6/10) من برنامج "ما وراء الخبر" إن أبو ظبي تهدف إلى تعطيل تصدير النفط والغاز من المناطق التي لا تسيطر عليها القوات الموالية لها جنوبي اليمن.

بدوره، أشار الكاتب الصحفي أسعد بشارة إلى أن الإمارات تضع "علامة سوداء" على بعض مكونات الشرعية اليمنية، وتعتبر سيطرة قوى الإسلام السياسي عليها أمرا غير مقبول، وأن هذا الاتجاه يعقّد الخلاف بين المجلس الجنوبي الانتقالي والحكومة الشرعية، كما يؤجج الصراع ويضعف جهود التحالف، وبالتالي بات التعايش بين الفرقاء في جنوبي اليمن ضمن مشروع واحد أمرا مستحيلا.

كما نفى بشارة وجود تواطؤ بين السعودية والإمارات وأن العكس هو الصحيح، مذكّرا بأن المملكة سعت جاهدة لإنجاح اتفاق الرياض بينما نظيرتها أفشلته، وأن الرياض تتعامل "ببراغماتية" مع الحكومة الشرعية ولا تضع خطا أحمر على ضمها قوى محسوبة على الإسلام السياسي، بينما أبو ظبي أكثر "جذرية وقطعية" في هذا الشأن.

من جانبه، اعتبر المسؤول السابق بالخارجية الأميركية نبيل خوري سيطرة الحكومة الشرعية على منابع النفط في جنوب اليمن أمرا "مزعجا" لدولة الإمارات التي تسعى إلى سحب تلك الورقة لصالحها من خلال القوات الموالية لها.