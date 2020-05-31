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من برنامج: ما وراء الخبر

لماذا ألغى ترامب إعفاءات لمشاريع نووية إيرانية؟ ولماذا غضب الأوروبيون؟

دافع الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية ماثيو برودوسكي عن قرار الرئيس الأميركي إلغاء الإعفاءات عن ثلاثة مشاريع إيرانية نووية، تديرها وتشرف عليها شركات أوروبية.

دافع الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية ماثيو برودوسكي عن قرار الرئيس الأميركي إلغاء الإعفاءات عن ثلاثة مشاريع إيرانية نووية، تديرها وتشرف عليها شركات أوروبية.

اتهم برودوسكي في تصريحات لحلقة السبت (2020/5/30) من برنامج "ما وراء الخبر" الدول الأوروبية بالأنانية، وأنها أسفت لقرار ترامب فقط لأنه سيحرمها من أرباح اقتصادية كانت تجنيها من إدارتها لهذه المشاريع النووية الإيرانية، حتى لو كانت هذه المشاريع ستنتهي بامتلاك طهران للسلاح النووي، وتمكّنها من مواصلة أعمالها "العدائية" في المنطقة والعالم.

غير أن الصحفي الألماني ماتياس بروغمان رفض اتهامات برودوسكي للأوروبيين، كما رفض المبررات التي ذكرها لتبرير قرار ترامب الأخير، مؤكدا أنه يخالف الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران بعد مفاوضات شاقة وحظي بموافقة مجلس الأمن.

وقال بروغمان إن ترامب بقراره الأخير يواصل سياسته لصنع المشاكل والأزمات مع الكثير من الدول والمنظمات الدولية، مشيرا إلى مشاكله الأخيرة مع الصين ومنظمة الصحة العالمية وروسيا وأوروبا.

وشدد على أن الأوروبيين وجدوا أنفسهم في موقف صعب للغاية بعد قرار ترامب، مقرا بأنهم يمارسون ضغوطا على إيران للبقاء في الاتفاق النووي رغم نكث ترامب بكل تعهدات بلاده، وأنهم في الوقت ذاته لا يستطيعون طلب الأمر نفسه من واشنطن "صانعة الأزمات".

من جانبه، أقر الدكتور إبراهيم فريحات من معهد الدوحة للدراسات بأن الأوروبيين الآن في موقف صعب، متسائلا كيف بإمكانهم إقناع طهران بعدم التخلي كليا عن الاتفاق النووي بعد قرار ترامب الأخير، والذي جاء بعد سنتين من إعلان انسحابه من الاتفاق.

وعبر فريحات عن قناعته بأن ترامب يلجأ إلى افتعال الأزمات الخارجية للهرب من فشله في مواجهة استحقاقات داخلية، مشيرا إلى فشله في مواجهة جائحة كورونا التي تحصد حياة 2000 شخص يوميا بالولايات المتحدة، وفشله في الأزمة الأخيرة المتدحرجة بعد مقتل شاب أسود على يد شرطي أميركي.

30/5/2020
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