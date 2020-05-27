واشنطن على خط الأزمة الليبية.. لماذا تصاعد فجأة القلق الأميركي من التدخل الروسي؟

قال مدير المجلس الروسي للعلاقات الدولية أندريه كوتونوف إن الرأي السائد بموسكو هو كون دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية بطائراتها المسيّرة هو من قلب المعادلة على الأرض، لذلك وجب إعادة إرساء التوازن.

وأضاف خلال تصريحاته لحلقة (2020/5/27) من برنامج "ما وراء الخبر" أنه توجد أطراف أخرى فاعلة في ليبيا غير روسيا، مثل مصر والإمارات الداعمتين لخليفة حفتر، وأيضا عدد من الدول الأوروبية القوية التي تميل إلى اللواء المتقاعد أكثر من حكومة السراج مثل فرنسا، واعتبر أن موسكو لا تريد من حفتر تحقيق انتصار حاسم ضد حكومة الوفاق، بل تهدف لإبقاء التوازن بين الطرفين.

غير أن المحلل السياسي الليبي أحمد الروياتي عارض رأي "كوتونوف" ووصفه "بالمغلوط"، وأكد أن روسيا أول من فتح الباب للتدخل في ليبيا عندما أرسلت تلك البارجة الحربية المعروفة على السواحل الشرقية للبلاد والتي وقع على متنها حفتر وأعضاء من مجلس الدومة اتفاقيات خاصة، لتبدأ عناصر "فاغنر" المسلحة بالتوافد لدعم قواته على الأرض، في حين أن تركيا جاءت إلى ليبيا بناء على اتفاقية موقعة مع السلطات الرسمية بعد أكثر من 9 أشهر على المعركة.

وشدد على أن موسكو لم تدخل إلى ليبيا بكل قوتها ليس لأنها "كما تدعي" تهدف للمحافظة على التوازن، بل لكون البلاد لا تتبع "مناطق نفوذها" ولتخوفها من ردة فعل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما يفسر ردة الفعل الأميركية الأخيرة التي شددت لهجتها ضد "التغلغل الروسي السلس".

من جانبه، اعتبر كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية تشارليس كابتشن أن اتفاقا بين طرفي النزاع في ليبيا يلوح في الأفق لأنه لا يمكن حل الأزمة عسكريا، وأن التدخل التركي لدعم حكومة الوفاق خلق توازنا وفرصة مهمة للمضي قدما في حل سياسي حاسم.