عسيري للجزيرة: صفقات التسليح وإقالة لينيك.. ترامب يساند السعودية مقابل "رشى"

تابعت حلقة الثلاثاء (2020/5/19) من برنامج "ما وراء الخبر" اتجاه علاقات واشنطن بالرياض في ضوء مؤشرات على خلافات بشأن قضايا عدة خلال السنوات الأخيرة.

انتقد أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرار إقالة المفتش العام بوزارة الخارجية ستيفن لينيك، بينما عبر الرئيس دونالد ترامب عن قناعته بعدم وجود تضارب مصالح في قرار الإقالة بناء على طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو.

حلقة الثلاثاء (2020/5/19) من برنامج "ما وراء الخبر" تابعت قضية إقالة لينيك وعلاقتها بتحقيق يجريه حول صفقات بيع أسلحة للسعودية، وتساءلت عن دلالة هذ التطور على علاقات واشنطن بالرياض، حيث برزت مؤشرات على خلافات بين البلدين بشأن قضايا عدة خلال السنوات الأخيرة.

بحسب المستشار السياسي والإعلامي في الحزب الجمهوري برادلي بلايكمان، فإن ترامب لديه الحق في إقالة المفتش العام بوزارة الخارجية "لأنه فقد الثقة به"، معتبرا أن الأمر لا يحتاج إلى تحقيق، والكونغرس ليس باستطاعته أن يغير الأمر.

وأضاف أن الإقالة لا علاقة لها بتحقيق المفتش في صفقات بيع أسلحة للسعودية متجاوزا بذلك الكونغرس، موضحا أن الأسباب متعددة ولا علاقة لها بالسعودية، بل لأنه كان يؤدي إلى زعزعة في عمل وزارة الخارجية لتهديد قرارات الرئيس الأميركي.

رشى سعودية

في المقابل، اعتبر رئيس منظمة "قسط" لحقوق الإنسان الناشط السعودي يحيى عسيري أن هناك تأثيرا واضحا للمال السعودي على القرارات في الإدارة الأميركية، فترامب عندما يريد تأييد المواقف السعودية -بغض النظر عن المصالح الأميركية- يكون ذلك مقابل "رشى"، حسب تعبيره.

وأضاف أن هذه الرشى لا تكون بالضرورة بالطريقة التقليدية، معتبرا صفقات الأسلحة بمثابة رشى، "لأنه أصبح واضحا أن السعودية لا تستخدم هذه الأسلحة ولا تريدها".

يذكر أن نوابا في الكونغرس طالبوا بالتحقيق في إقالة المفتش العام بوزارة الخارجية لإجرائه تحقيقا حول تجاوز الكونغرس لتمرير صفقات بيع أسلحة للسعودية والإمارات بعد إعلان حالة الطوارئ، وتزامن ذلك مع تأكيد السلطات الأميركية ارتباط ضابط سعودي متدرب قتل وأصاب أميركيين بتنظيم القاعدة.