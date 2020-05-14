لحصر السلاح بيد الدولة.. هل يستغل مجلس الأمن وضع لبنان للضغط عليه؟

تابعت حلقة الخميس من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/5/14) فرص توافق اللبنانيين على استحداث نقاط مراقبة على الحدود مع سوريا والمعايير التي ستحكم عملها.

تابعت حلقة الخميس من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/5/14) فرص توافق اللبنانيين على استحداث نقاط مراقبة على الحدود مع سوريا والمعايير التي ستحكم عملها، وتساءلت عن مدى أهمية الدعوة الأممية للأطراف اللبنانية هذه المرة بالنظر إلى خصوصية الظرف الذي يمر به لبنان.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قاسم قصير اعتبر أن الجهات الدولية تريد استغلال الوضع الاقتصادي والمالي للضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله من أجل تطبيق قراراتها، معتبرا أن هذه المسألة لا تعكس الواقع الداخلي اللبناني، فسلاح حزب الله في لبنان له شرعية داخلية لكونه سلاح مقاومة ولا تنطبق عليه قاعدة المليشيات.

وأشار إلى أن حزب الله يتصرف بواقعية في الملفات التي يمكن أن يقدم فيها تنازلات لمصلحة الدولة، ولكن نزع السلاح موضوع إقليمي ودولي ولا يمكنه التنازل عنه.

في المقابل، قال الكاتب الصحفي سعد كيوان إن وقع الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة سيكون مختلفا، فلبنان يمر بظرف استثنائي وصفه "بالسيئ" على المستوى الاقتصادي والسياسي والمالي والأمني، لذلك فهذه الإحاطة إعادة تركيز على قرارات دولية سابقة.

وأضاف أن لبنان يقارب أن يكون في حالة بلد "منكوب ومفلس" -حسب تعبيره- لأنه لا يمكن النهوض باقتصاده المنهار دون وضع اليد على التركيبة السياسية في لبنان.

من جهته، اعتبر إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا أن هذه فرصة لمجلس الأمن لممارسة ضغوط إضافية على لبنان لأن موقفه لم يختلف في مسألة نزع سلاح المليشيات، وهذه فرصة جديدة لكسب موقف جديد في ملف نزع السلاح. خاصة أن هناك قرارا لحظر الأسلحة على إيران سينتهي في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي جدد حث الأطراف اللبنانية على وقف التورط في أي نزاع خارجي، وحصر السلاح في يد الدولة. وتتزامن هذه الدعوة مع قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بوضع خطةٍ لإنشاء مراكز مراقبة على الحدود مع سوريا، لضبط عمليات التهريب، التي اقترح حزبُ الله التواصل مع دمشق لوقفها.